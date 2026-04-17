Der Sport-Club sorgt in der Europa League weiterhin für Furore, trifft im Halbfinale nun auf Braga. Zudem lockt der nationale Pokal - und in der Liga das Fernduell mit Frankfurt.

Halbfinale in Europa League und DFB-Pokal: Vor Vincenzo Grifo, Nicolas Höfler, Florian Müller und Christian Günter liegen aufregende Wochen. Quelle: imago

Nach dem zweiten glanzvollen Sieg über Celta Vigo war die Zeit reif für eine kurze Grundsatzdebatte unter den Fußballer-Generationen beim SC Freiburg.

"Ich habe Johan gerade gefragt, ob wir in einem Flow sind", berichtete Freiburgs Routinier Vincenzo Grifo schmunzelnd von seinem Austausch mit dem Teamkollegen Manzambi. Die Antwort des jungen Schweizers dürfte klar gewesen sein.

Der SC Freiburg hat sich mit einer beeindruckenden Leistung für das Halbfinale der Europa League qualifiziert. Auch das Rückspiel gewann man. 16.04.2026 | 1:03 min

Freiburg dominiert Vigo durch Matanovic-Tor

Bei ihrem 3:1 im sonnendurchfluteten Estadio Balaídos nahe der spanischen Atlantikküste führten die Breisgauer ihr Werk aus dem bereits mit 3:0 gewonnenen Hinspiel nahtlos fort. Vom ersten Moment an raubten sie den in Himmelblau gekleideten Galiciern den Glauben, hier noch etwas geradebiegen zu können.

Mit dem Führungstor durch Mittelstürmer Igor Matanovic, der nach einer halben Stunde sehenswert aus 19 Metern traf, habe man Vigo "ein Stück weit den Stecker gezogen", analysierte Grifo. Celta musste verstärkt ins Risiko gehen - "und das", so der gebürtige Pforzheimer, "haben wir gnadenlos ausgenutzt".

Drei Halbfinals für den SC in Europa League und DFB-Pokal

Der Japaner Yuito Suzuki traf doppelt, einmal kurz vor, einmal kurz nach der Pause. Das Tor der Spanier in der Nachspielzeit blieb Makulatur. Und ihre klar überlegenen Gegner konnten sich an Ort und Stelle höheren Zielen zuwenden.

In der kommenden drei Wochen spielen die Freiburger nun drei Halbfinals: Am Donnerstag nächster Woche zunächst das im DFB-Pokal beim baden-württembergischen Konkurrenten Stuttgart. Und an den zwei darauffolgenden Donnerstagen die beiden Duelle mit Sporting Braga.

Freiburg steigert sich seit März in Form und Mentalität

Das Hinspiel am 30. April steigt zunächst in der drittgrößten Stadt Portugals, nur 110 Kilometer südlich von Vigo gelegen. Die entscheidende zweite Begegnung tragen die heimstarken Südbadener dann im eigenen Stadion aus. Und Sportvorstand Jochen Saier gab schon mal zu Protokoll:

Die Reise geht weiter. Jetzt wollen wir alles. „ SC-Sportvorstand Jochen Saier

Das Finale im zweitgrößten europäischen Klubwettbewerb steigt am 20. Mai in Istanbul. Aus dem schwachen Achtelfinalhinspiel vor gut einem Monat in Genk zogen Cheftrainer Julian Schuster und seine Mannschaft die richtigen Schlüsse, feilten an Details - und legen seither in jeder Partie eine positivere, entschlossenere Haltung an den Tag.

Es ging erst ins Elfmeterschießen, ehe sich der SC Freiburg gegen den Zweitligisten Hertha BSC behauptete. SC-Ersatztorwart Florian Müller avancierte dort zum Matchwinner. 11.02.2026 | 5:54 min

Ginter mahnt trotz Erfolgen zur Vorsicht

Das gewohnt unnachgiebige, mittlerweile aber auch attraktive Spiel des Schuster-Ensembles nährt die Hoffnungen beim Sport-Club auf einen erfreulichen Schlussspurt. "Wir sind sehr ambitioniert, als Mannschaft, als Verein", betont Matthias Ginter. Freiburgs Abwehrchef sagt aber auch:

Ganz hart heruntergebrochen - wir haben noch nichts erreicht. „ Freiburgs Abwehrchef Matthias Ginter

Trotz der zuletzt überzeugenden Leistungen, vor allem in der Europa League, führt der einfachste Weg ins internationale Geschäft für den SC noch immer über die Liga: Im Rennen um Rang sieben könnte Freiburg mit Frankfurt (trifft auf Leipzig) am Wochenende zumindest gleichziehen. Ein Sieg über Schlusslicht Heidenheim am Sonntag ist dafür Pflicht.

Trainer Schuster setzt vor Heidenheim Spiel auf Freiburgs Form

Der anspruchsvolle Übungsleiter Schuster, der sein Rasenpersonal laut Vincenzo Grifo "dazu bringt, an die Kante zu gehen", setzt auf den aktuellen Flow, will mit seinem Team um keinen Deut nachlassen. "Ich habe", beteuert der 41-Jährige dabei, "gerade ein gutes Gefühl. Ich werde vor dem Heidenheim-Spiel nicht warnend herumlaufen müssen."

Die jetzt schon erfreuliche Saison zu vergolden, lautet der Auftrag am Fuße des Schwarzwalds. Das weiß auch Sportvorstand Saier, der vor dem Abflug aus Vigo vorsichtig schwärmte: "Es ist eine besondere Truppe, und es kann ein besonderes Jahr werden." Die Herren Grifo und Manzambi dürften da kaum widersprechen.

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