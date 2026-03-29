Trailer
Sport | Sport Dokus :Darum geht's in der Özil-Doku
Video1:25
Alexander Nübel wird statt Oliver Baumann im Länderspiel gegen Ghana am Montag bei seinem Heimspiel in Stuttgart zwischen den Pfosten stehen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.