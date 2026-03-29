  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Nagelsmann belohnt Stuttgarter: Nübel gegen Ghanaim Tor

Nagelsmann belohnt Stuttgarter:Nübel gegen Ghana zwischen den Pfosten

|
Bundestrainer Julian Nagelsmann (Deutschland) und Torwart Alexander Nübel (Deutschland).

Alexander Nübel wird statt Oliver Baumann im Länderspiel gegen Ghana am Montag bei seinem Heimspiel in Stuttgart zwischen den Pfosten stehen.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Thema
Fußball

Mesut Özil - zu Gast bei Freunden - Doku-Serie

Bundesliga 27. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights

Champions League der Frauen - Highlights