DFB-Pokal:Bei Darmstadt 98 läuft's auch im Pokal

Dritter Sieg im dritten Pflichtspiel: Mit dem 2:1 beim VfB Lübeck hat Darmstadt 98 einen perfekt Saisonstart hingelegt. Der Regionalligist zeigt eine ordentliche Vorstellung.

Darmstadt übernahm von Beginn an die Kontrolle, tat sich jedoch schwer, gefährliche Chancen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Lübeck stand defensiv kompakt und ließ zunächst kaum etwas zu.

Erst nach gut 30 Minuten wurde es gefährlich, als VfB-Keeper Philipp Diestel gegen Marco Richter stark parierte. Kurz darauf nutzten die Lilien jedoch eine Standardsituation: Nach einer Ecke landete der Ball über mehrere Stationen bei Matej Maglica, der zum 1:0 einschob (34.).

Nach Wiederanpfiff blieb Darmstadt zwar feldüberlegen, doch zwingende Chancen blieben selten. Stattdessen prüfte Lübeck-Schütze Marvin Thiel den Gäste-Keeper Marcel Schuhen (48.).

Erst in der 73. Minute baute Fraser Hornby nach einer Flanke von Clemens Riedel die Führung auf 2:0 aus. Das wirkte wie die Vorentscheidung, zumal Patric Pfeiffer kurz darauf das mögliche 3:0 vergab (83.).

In der Nachspielzeit wurde es aber noch einmal spannend: Pierre Becken verkürzte für Lübeck auf 1:2 (90.+1). Doch der Außenseiter konnte in den letzten Minuten keine weitere Möglichkeit mehr herausspielen, sodass Darmstadt den verdienten Sieg feierte.

Die Aufstellungen

Lübeck: Diestel - Amadi (78. Karimani), Menke, Becken, Thiel - Ulrich, Albrecht, Pfundheller, Polat (86. Shivani), Istefo (66. Lehnfeld) - Verinac - Trainer: Guerino Capretti

Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, Vukotic, Maglica (72. Riedel) - Klefisch, Nürnberger, Corredor, Hornby (90. +5 Boetius) - Richter (72. Papela), Lidberg (86. Bialek), Marseiler (86. Furukawa) - Trainer: Florian Kohfeldt

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)