DFB-Pokal:Cottbus landet Coup dank Ersatzkeeper Sebald

Energie Cottbus feiert Alexander Sebald, der kurzfristig für Stammkeeper Elias Bethke einspringt. Sebald hält gegen Hannover 96 hinten dicht, Drittligist Energie siegt 1:0.

Der Abend begann für Cottbus noch vor Anpfiff mit einer Hiobsbotschaft. Stammkeeper Elias Bethke verletzte sich beim Aufwärmen am Bein und verließ unter Tränen den Platz. Für ihn rückte Alexander Sebald in die Startelf.

Tolcay Cigerci (12. Minute) brachte Energie in einer starken Anfangsphase in Führung. Alexander Sebald parierte gegen Boris Tomiak einen Foulelfmeter (42.).

Nach der Pause erhöhte der Favorit den Druck und kam dem Ausgleich immer näher. Hannovers Aseko Nkili (63.) scheiterte mit seinem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze erneut am starken Sebald.

Chancen für 96 ergaben sich nun reihenweise. Den Schuss von Kolja Oudenne blockte Leon Guwara auf der Linie. Cottbus verteidigte mit Leidenschaft. Hannovers Benjamin Källman traf in der Nachspielzeit (90.+1) zwar ins Tor, hatte aber zuvor im Abseits gestanden.

Die Aufstellungen

Cottbus: Sebald - Rorig, Campulka, Awortwie-Grant, Guwara - Pelivan, J. Hofmann (67. Boziaris), Borgmann, Cigerci, Butler (67. Tattermusch)- Engelhardt (78. Moustfa) - Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Hannover: Noll - Okon, Tomiak, Ghita - Matsuda, Aseko Nkili, Leopold, Neubauer (46. Oudenne), Rochelt (46. Yokota), Chakroun – Pichler (71. Källmann) - Trainer: Christian Titz

Schiedsrichter: Felix Prigan (Deizisau)