DFB-Pokal: Wie der FC St. Pauli aus der Krise kommen will

Neunmal in Folge hat der FC St. Pauli in der Bundesliga verloren. Doch der Auftritt bei der Niederlage gegen Bayern München macht vor dem Pokalspiel in Mönchengladbach Hoffnung.

Neun Niederlagen in Folge musste St. Pauli in der Bundesliga zuletzt verkraften. Gegen Gladbach soll im DFB-Pokal nun wieder ein Sieg her. 30.11.2025 | 0:32 min

Gerade versuchte Trainer Alexander Blessin die 0:4-Heimniederlage seines FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach zu erklären, da fiel im Presseraum des Millerntor-Stadions das Licht aus.

"So fühle ich mich gerade", kommentierte Blessin schlagfertig die plötzliche Dunkelheit und brachte damit die Stimmungslage des gesamten Klubs nach der sechsten Niederlage in Folge auf den Punkt.

Alexander Blessin genießt das Vertrauen der Klubführung. Quelle: dpa

Verlorene Einheit nach Kaderumbau

Das war vor einem Monat, inzwischen sind drei weitere Niederlagen hinzugekommen, der Klub belegt einen Abstiegsrang und steckt in der ersten Krise seit dem Aufstieg vor eineinhalb Jahren. Die Mannschaft macht gerade durch, was schon manchen Aufsteigern in der zweiten Saison passierte. Nachdem man mit viel Euphorie die Klasse gehalten hat, will man sich auch spielerisch weiterentwickeln und droht dabei, die Basis-Tugenden zu vernachlässigen. Mit denen hatte der Kiezklub seine Defensive in der vergangenen Saison zur zweitbesten der gesamten Liga gemacht.

Der im Sommer vollzogene Kaderumbau hin zu mehr spielerischen Momenten ist beim FC St. Pauli offensichtlich mit einem vorübergehenden Verlust der Einheit im Team bezahlt worden. Zu oft agieren die Mannschaftsteile nicht aus einem Guss. Die Folge: hinten anfällig, in der Mitte ideenlos und im Angriff vorne harmlos.

Flanke, Schulter, Tor: Mit seinem Treffer ebnet Luis Diaz dem FC Bayern in der Nachspielzeit den Weg zum Sieg gegen einen leidenschaftlich kämpfenden FC St. Pauli. 01.12.2025 | 9:36 min

Trainer Blessin steht nicht zur Diskussion

"Es gibt Zeiten, in denen es nicht gut läuft, und in denen sind wir gerade. Aber wir haben die Kraft, in dieser Liga zu bleiben", sagte Präsident Oke Göttlich nach der jüngsten 1:3-Niederlage bei Bayern München. "Auch diese Serie wird brechen, und das ist nicht das Prinzip Hoffnung. Wir sehen es ja an der Leistung, die abgerufen werden kann."

In der Tat hat das Spiel gegen den übermächtigen Meister trotz der Niederlage gezeigt, dass die Mannschaft weit entfernt davon ist, in Düsternis zu versinken. Bis in die Nachspielzeit hielten sie ein Unentschieden warfen sich aufopferungsvoll in jeden Ball.

Wir haben gesagt, dass wir kleine Schritte gehen müssen. Ich fand, das war heute ein großer Schritt. Von der Konsequenz, wie wir in die Zweikämpfe gehen, dürfen wir keinen Deut abweichen. „ Alexander Blessin

Rückkehr des Kapitäns soll Stabilität geben

Keinen Deut weichen die Verantwortlichen auch von Blessin selbst ab. Der Trainer sei "Teil der Lösung", sagte Göttlich.

Solange wie alle motiviert sind, genau das zu tun, was jetzt ansteht, solange diese Motivation da ist, wird Alexander Blessin noch Trainer bei uns sein. Also vielleicht sehr lange. „ Oke Göttlich, St.Pauli-Präsident

Teil der Lösung und ein wichtiges Puzzlestück bei der Rückgewinnung der alten Einheit soll auch Kapitän Jackson Irvine sein, der in der Allianz-Arena erst seinen zweiten Startelfeinsatz nach langer Verletzungspause hatte. "Ich bin nicht der Trainer, aber jeder kann sehen, wie viel Führungsstärke und Qualität Jacko dem Team gibt", sagt James Sands, der mit Irvine und Joel Chima Fujita ein neu formiertes Mittelfeld-Trio formte. "Joel, hat die Rolle gut ausgefüllt, Jacko hat uns die nötige Ruhe gegeben, auch Jimmy (Sands) kommt wieder besser rein", sagte Blessin.

In der Bundesliga spitzt sich die Krise des FC St. Pauli weiter zu. Auch gegen Union Berlin unterliegt der Kiezklub. Im anderen Sonntagsspiel gewinnt RB Leipzig gegen Bremen und festigt Platz 2. 24.11.2025 | 1:13 min

Wiedergutmachung gegen Gladbach?

Der Pokalgegner am Dienstag, Borussia Mönchengladbach, leitete beim 4:0 am Millerntor vor einem Monat den gegenläufigen Weg ein. Vom letzten Tabellenplatz haben sich die Fohlen seitdem mit ihrem neuen Trainer Eugen Polanski ins Mittelfeld der Tabelle auf Platz 12 vorgekämpft. "Mit Gladbach kommt eine Mannschaft auf uns zu, die ihre Glücksmomente wieder gefunden hat und spielerisch sicher auch wieder versucht, ihren Stempel aufzudrücken", sagte Blessin noch in der Allianz-Arena. "Da haben wir auch sicher etwas gutzumachen vom Spiel vor ein paar Wochen."

Ermutigend ist dabei sicher auch die Tatsache, dass der einzige Sieg seit Mitte September der im Pokal gegen die TSG Hoffenheim war. Ein Sieg in Mönchengladbach würde wiederum Mut machen für die Aufholjagd in der Bundesliga, die am Samstag gleich nebenan in Köln beginnen soll.

Dezember 2023: Ein unglaubliches Eigentor wird zum Sinnbild einer verkorksten Saison. Trainer Tim Walter muss gehen, Steffen Baumgart übernimmt. Am 32. Spieltag kann ausgerechnet Stadtrivale St. Pauli im Stadion des HSV den Aufstieg perfekt machen. Schon vor dem Spiel liegen die Nerven blank. 22.08.2025 | 30:23 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.