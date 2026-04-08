Hansi Flicks FC Barcelona befindet sich mit Atlético Madrid in einer Art Dauerfehde. Nach Liga und Pokal treffen die Klubs nun ein weiteres Mal in der Champions League aufeinander.

Wenn Barca und Atletico aufeinandertreffen, geht es häufig hoch her: Rudelbildung im Pokal-Halbfinale im Februar. Quelle: AP

Hansi Flick ist erst in seiner zweiten Saison beim FC Barcelona. Doch bisweilen muss sich der deutsche Trainer schon fühlen wie im Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". Immer, wenn er mal wieder ein Spiel gegen Atlético Madrid kommentieren muss.

Schon zum neunten Mal in seiner Amtszeit trifft Barça am Mittwoch (21:00 Uhr/Highlights im ZDF ab 23:00 Uhr) auf die Rojiblancos. Das zehnte Treffen folgt im Rückspiel am nächsten Dienstag. Nach je viermal Meisterschaft und Pokal geht es nun um den Halbfinaleinzug in der Champions League.

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Flick prophezeit "viele Emotionen"

"Einen harten Gegner mit der richtigen Einstellung und hochwertigen Spielern", sieht Flick in dem seit 15 Jahren von Diego Simeone trainierten Atlético.

Da wird es viele Emotionen geben. „ Barca-Trainer Hansi Flick über das Duell mit Atlético

Zuletzt gab es die schon am Samstag, als es in La Liga gegeneinander ging. Tabellenführer Barça siegte beim Vierten Atlético mit 2:1. Die Gastgeber waren im Titelrennen schon abgeschlagen und haben den Champions-League-Einzug für nächste Saison so gut wie sicher.

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Simeone schonte Stars wie Julián Álvarez und Ademola Lookman. Dennoch ging es heiß her mit Rudelbildungen, etlichen Verwarnungen und zwei Roten Karten, von denen der Schiedsrichter jene gegen Barça nach Videobeweis zurücknahm - was Atlético nur noch mehr erzürnte.

Simeones kaum verhohlene Drohung

Nach der Partie gab es zwar den üblichen Handshake zwischen zwei Trainern, die sich öffentlich immer ihre Hochachtung versichern. Doch wie der übertragende TV-Sender enthüllte, hauchte Simeone dabei ins Ohr des Kollegen: "Du wirst noch mal hierherkommen müssen." Flicks Blick wirkte irritiert ob der recht unverhohlenen Drohung.

Fürs Erste sieht man sich zum Hinspiel aber in Barcelonas Camp Nou. Dort traf man sich zuletzt vor einem Monat. Im Rückspiel des Pokal-Halbfinales erwischte Barça einen furiosen Abend und erledigte Atlético mit 3:0. Zu wenig - das Hinspiel hatte Atlético in seinem Estadio Metropolitano mit 4:0 gewonnen.

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Im Schnitt vier Treffer pro Partie

Was neben Emotionen also ebenfalls zu erwarten steht, sind Tore. In den acht Begegnungen beider Teams seit Flicks Ankunft fielen im Schnitt vier Treffer pro Partie. Denkwürdig war insbesondere ein 4:4 in der Copa del Rey letzte Saison, schon nach gut 20 Minuten stand es damals 2:2.

Die Torfestivals sind einerseits wenig erstaunlich. Flick lässt ultraoffensiv spielen, in seinen knapp zwei Saisons hat Barça schon über 300 Tore geschossen. Ein Fest für Zuschauer wie den ehemaligen Klubtrainer Pep Guardiola. Er verfolge nach Möglichkeit jedes Spiel der Flick-Elf, sagt der aktuelle Coach von Manchester City.

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Die Geschichte spricht für Atlético

Allerdings gehören zum Spektakel immer zwei - und Simeones Atlético galt lange als Europas bester Spielverderber. Die Elf des Argentiniers pflegte mit unnachgiebigem Defensivfußball zu reüssieren.

So in den bisher einzigen Champions-League-Begegnungen mit Barça, in denen sich 2014 und 2016 jeweils Atlético durchsetzte. Auch da traf man im Viertelfinale aufeinander, jeweils mit dem Rückspiel in Madrid. Ein Omen für 2026?

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Atléticos Abkehr vom reinen Defensiv-Fußball

Atléticos Qualitäten haben sich aber verändert. Die einstigen Abwehrkünstler vereinen heutzutage vor allem Offensivtalent. Nach PSG und dem FC Bayern sind sie bisher die Mannschaft mit den drittmeisten Toren (31) in der Champions League.

Die attraktivere Spielweise ist eine Folge auch der gestiegenen finanziellen Möglichkeiten. Dank Simeones Aufbauarbeit, einem Stadionneubau und diversen Kapitalerweiterungen kalkuliert man inzwischen mit einem Etat von 554 Millionen Euro. Barça veranschlagt zwar fast das Doppelte. Aber der Abstand ist nicht mehr so groß, wie er mal war. Und der Ausgang damit offener denn je.

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