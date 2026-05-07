Die Enttäuschung über das verpasste Finale ist beim FC Bayern so groß wie der Unmut über den Schiedsrichter. Doch vor allem Trainer Kompany gibt sich sofort wieder angriffslustig.

Die Champions-League-Saison des FC Bayern endet im Halbfinale gegen PSG. Im Rückspiel zeigt Paris eine defensiv überragende Leistung. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Unmut. 06.05.2026 | 2:59 min

Das Aus im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain lag keine Stunde zurück, als Vincent Kompany schon den nächsten Anlauf auf den Titel im wichtigsten Wettbewerb des Vereinsfußballs ausrief. "Wir werden uns vorbereiten und sehen, dass wir noch stärker sind. Wir haben schon Fortschritte gemacht diese Saison - müssen wir nochmal machen", sagte der Trainer des FC Bayern.

Statt sich lange zu grämen über eine verpasste Chance und auch über strittige Entscheidungen des Schiedsrichters, blickte er voller Ehrgeiz auf die kommende Spielzeit. Es ließ sich als Kampfansage werten, was er kurz nach dem 1:1 (0:1) gegen PSG im Halbfinal-Rückspiel bei DAZN äußerte.

Eberl: Lernen und wieder angreifen

Diesmal hatte es in Summe wegen der 4:5-Niederlage im spektakulären Hinspiel und dem Remis beim zweiten Treffen mit dem Titelverteidiger nicht fürs Finale und damit die Chance auf den Titel gereicht. Doch aus Kompanys Sicht muss das Triple bestenfalls nur warten. Der Dreifachtriumph in Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League wird für 2027 das klare Ziel sein.

Wir haben letztes Jahr was gelernt, wir müssen dieses Jahr wieder was daraus lernen, und dann werden wir nächstes Jahr wieder angreifen. „ Max Eberl, Sportvorstand

Mittelfeldchef Joshua Kimmich ergänzte, er glaube nicht, dass sie das Aus "vom Weg abbringen wird". Vielmehr habe er "das Gefühl, dass man mit dieser Mannschaft die Champions League noch gewinnen kann". Zwar nicht mehr in dieser Saison, aber möglichst in der kommenden.

Konrad Laimer, Bayern-Trainer Vincent Kompany, Torwart Manuel Neuer und Sportvorstand Max Eberl nach dem Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern und Paris. 06.05.2026 | 6:29 min

Kimmich: "Stärker als in Triplesaison"

Zugleich bedauerte der 31-Jährige die verpasste Chance sehr. In seinen elf Jahren beim FC Bayern "war das, glaube ich, bisher die stärkste Saison, die wir gespielt haben, stärker als die Triplesaison (2020, d. Red). In dieser Konstanz, in dieser Art und Weise, mit so einer Truppe in der Kabine - das habe ich selten erlebt." Deswegen sei es "umso bitterer".

Für die Münchner steht nach dem Meistertitel nun noch der DFB-Pokal und damit das Double in Aussicht. Am 23. Mai geht es im Finale in Berlin gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart.

Bayern gegen Paris Saint-Germain und Arsenals Finaleinzug. Die Highlights der Halbfinal-Spiele im "sportstudio Champions League". 06.05.2026 | 47:54 min

Neuer vermisst Killerinstinkt

Für den Moment allerdings überwog die Enttäuschung, dass in Europa nach dem Aus im Viertelfinale gegen Inter Mailand 2025 nun im Halbfinale Schluss war. Zu tun hatte das mit dem frühen Gegentor durch Ousmane Dembélé, als die Pariser die pressenden Münchner kühl aushebelten.

Die Bayern versuchten danach zwar alles, kamen aber zu selten zu hochkarätigen Abschlüssen. Paris wirkte etwas reifer, stabiler, ballsicherer und gefährlicher. "Wir waren keine Killer in der Offensive", sagte Torwart Manuel Neuer. Harry Kanes Ausgleich kam zu spät.

Schiedsrichter Pinheiro in der Kritik

Für Verdruss bei den Münchnern hatte auch Schiedsrichter João Pinheiro gesorgt. Vor allem, dass eine gelb-rote Karte gegen Nuno Mendes ausgeblieben war, verärgerte die Münchner. Der Pariser Außenverteidiger hatte einen Ball von Konrad Laimer Mitte der ersten Halbzeit mit dem Arm aufgehalten und damit einen Schnellangriff unterbunden. Doch Pinheiro entschied auf Freistoß für PSG, weil Laimer den Ball zuvor mit dem Arm berührt haben soll.

Den TV-Bildern zufolge war das ein höchst fragwürdiger Befund und für Thorsten Kinhöfer "eine klare Fehlentscheidung". Stattdessen hätte Mendes laut dem ZDF-Schiedsrichterexperten die Ampelkarte sehen müssen.

Im Halbfinale zwischen Bayern und PSG hat es einige umstrittene Entscheidungen gegeben. Allen voran das mögliche Gelb-Rot für Paris. ZDF-Experte Thorsten Kinhöfer zu den Szenen. 06.05.2026 | 2:49 min

Eberl: "Wir haben noch ein Finale"

Noch mehr protestierten die Bayern, als Vitinha bei einem Befreiungsschlag seinem Kollegen João Neves an den hohen Arm schoss. Hier war der Verzicht auf einen VAR-Einsatz und Strafstoß allerdings von den Regularien gedeckt.

Weil es ohnehin nichts half, richtete auch Eberl den Blick nach vorn.

Wir sind nicht im Finale, aber wir haben noch ein Finale. „ Max Eberl, Sportvorstand, mit Blick auf das Pokalfinale

In der kommenden Saison wollen die Bayern auch das Endspiel in Europa bestreiten - und gewinnen.

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