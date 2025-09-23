Bundesliga: Union Berlins Trainer Baumgart ein Spiel gesperrt

Wegen unsportlichen Verhaltens ist Union Berlins Trainer Steffen Baumgart für ein Spiel gesperrt worden. Er hatte im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt Rot gesehen.

Rote Karte für Union Berlins Trainer Steffen Baumgart Quelle: dpa | Arne Dedert

Der Kontrollausschuss des DFB hat Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Union Berlin, wegen unsportlichen Verhaltens für ein Meisterschaftsspiel gesperrt. Zudem verhängte der DFB eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro. Der Verein hat das Urteil akzeptiert.

Baumgart hatte beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (4:3) in der 88. Minute von Schiedsrichter Sven Jablonski zunächst eine Verwarnung erhalten. Nachdem sich Jablonski umgedreht hatte, verließ der Trainer die Coachingzone und kickte eine Papierkugel, die von einer Choreographie der Frankfurter Fans stammte, weit auf das Spielfeld, woraufhin der Schiedsrichter Baumgart die Rote Karte zeigte.

Der Champions-League-Glanz ist bei der Eintracht schnell verflogen. Dem 5:1 gegen Galatasaray folgt gegen Union ein müder Auftritt mit 1:4-Rückstand, der am Ende noch auf 3:4 korrigiert wird. 22.09.2025 | 9:48 min

Mittelfinger nach verwandeltem Elfmeter

Eine Minute zuvor hatte Baumgart nach einem verwandelten Strafstoß der Frankfurter kurz den ausgestreckten Mittelfinger der rechten Hand in Richtung Spielfeld gezeigt.

Dabei habe Baumgart aber keine bestimmte Person beleidigen wollen, erklärte das Sportgericht. Zudem wurde als strafmildernd gewertet, dasssich Baumgart sich in der Schiedsrichterkabine für sein Fehlverhalten entschuldigt habe.

Union als nächstes gegen HSV

Baumgart muss das nächste Heimspiel gegen seinen vorherigen Arbeitgeber Hamburger SV von der Tribüne aus verfolgen. Er darf eine halbe Stunde vor bis eine halbe Stunde nach Abpfiff den Innenraum nicht betreten. Auch darf er in diesem Zeitraum keinen Kontakt mit seiner Mannschaft aufnehmen.

