Streit um Berater Wittmann:Machtkampf in Hoffenheim: Zwei Geschäftsführer gefeuert
Die TSG 1899 Hoffenheim entlässt zwei ihrer Geschäftsführer. Hintergrund sind interne Streitigkeiten um Berater Roger Wittmann.
Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat zwei seiner vier Geschäftsführungsmitglieder mit sofortiger Wirkung abberufen. Markus Schütz, Vorsitzender der Geschäftsführung, sowie Finanzchef Frank Briel sind nicht länger Teil der Spitze des Tabellensechsten, wie der Klub am Mittwoch offiziell verkündete.
Keine Angaben zu konkreten Entlassungsgründen
Zuvor hatten schon mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass das Duo vor dem Aus steht. Die amtierende Geschäftsführung, bestehend aus Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Marketingchef Tim Jost sei "vollumfänglich handlungsfähig", schrieb der Verein. Zu konkreten Gründen für die Veränderung machte die TSG keine Angaben.
Gesellschafter Dietmar Hopp sagte lediglich, es sei im Fußball "selbstverständlich, dass viele Menschen ihre Sichtweisen einbringen - das gehört zu einem lebendigen Umfeld. Am Ende geht es immer um das Beste für den Klub."
Streit um Berater Roger Wittmann Auslöser
Die Trennung soll Berichten zufolge das Resultat interner Streitigkeiten sein. Dabei geht es um das erlassene Haus - und Stadionverbot gegen den einflussreichen und umstrittenen Spielerberater Roger Wittmann, einen engen Freund von Hopp.
Schütz und Briel galten als Hauptinitiatoren zur Verhängung des Verbots für Wittmann, dem Beleidigungen und eine Drohung gegen die Geschäftsführung vorgeworfen wurde.
Er hatte dem Verbot zuletzt per einstweilige Verfügung erfolgreich entgegengewirkt und sich anschließend gemeinsam mit Hopp im Hoffenheimer Stadion gezeigt.
