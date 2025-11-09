Fußball-Bundesliga: Frankfurt besiegt Mainz im Derby

Eintracht Frankfurt hat ein über weite Strecken chancenarmes Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 gewonnen. Eine starke Einzelleistung brachte die Entscheidung.

Eintracht Frankfurts Torschütze Ritsu Doan (l.) im Zweikampf mit dem Mainzer Kaishu Sano Quelle: dpa | Arne Dedert

Ein Geniestreich von Ritsu Doan hat Eintracht Frankfurt im 35. Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 einen 1:0 (0:0)-Sieg beschert. Vor 59.000 Zuschauern traf der Japaner in der 81. Minute nach einem tollen Solo und sicherte den Hessen zum Abschluss des 10. Spieltages drei wichtige Punkte.

Mit nun 17 Punkten wahrten die Frankfurter, bei denen der im Sommer aus Mainz gekommene Nationalstürmer Jonathan Burkardt gegen seine alten Kollegen kaum in Erscheinung trat, als Tabellensiebter den Anschluss an die internationalen Plätze. Mainz bleibt mit fünf Zählern als Vorletzter auf einem Abstiegsrang.

Eintracht Frankfurt kann sich bei Michael Zetterer bedanken. In einer turbulenten Schlussphase hält der Keeper mit guten Paraden den Kasten beim Gastspiel in Neapel sauber. 05.11.2025 | 2:59 min

Beide Trainer rotieren

Eine personelle Überraschung gab es vor dem Anpfiff. Erstmals seit Dezember 2024 durfte Mahmoud Dahoud bei der Eintracht von Beginn an ran. Der Mittelfeldspieler war einer von vier Neuen in der Startelf gegenüber dem torlosen Remis beim italienischen Meister SSC Neapel in der Champions League.

Auch Mainz-Trainer Bo Henriksen veränderte seine Formation nach dem 2:1 gegen AC Florenz in der Conference League auf vier Positionen.

Trotz der vielen frischen Kräfte in beiden Teams tat sich auf dem Rasen zunächst wenig. Zwar wurde um jeden Ball verbissen gekämpft. Doch beiden Teams fehlte es im letzten Drittel an kreativen Ideen und der nötigen Präzision. So blieben Höhepunkte in der ersten Halbzeit aus, was die Eintracht-Fans zur Pause mit vereinzelten Pfiffen quittierten.

Doan schießt die Eintracht zum Sieg

Nach dem Wechsel agierte die Eintracht viel druckvoller und erarbeitete sich erste Chancen, die Ansgar Knauff zweimal jedoch nicht verwerten konnte. Nach gut einer Stunde musste der Flügelspieler seinen Platz für Mario Götze räumen.

Kaum in Erscheinung trat Eintracht-Stürmer Burkardt. Dafür brachte der eingewechselte Jean-Matteo Bahoya mehr Angriffsschwung. Doch auch er schaffte bei einem Konter nicht die erlösende Führung.

Die gelang schließlich Doan. Der Neuzugang aus Freiburg versetzte am Strafraumeck gleich zwei Gegenspieler und ließ Mainz-Torwart Robin Zentner mit einem Flachschuss ins lange Eck keine Chance. Wenig später hätte Elye Wahi alles klarmachen können, scheiterte völlig frei aber an Zentner. So mussten die Frankfurter noch etwas zittern, ehe sie den verdienten Sieg bejubeln konnten.

