Bundesliga: BVB gegen HSV - Dortmund probt den nächsten Umbruch

Als souveräner Zweiter ist der BVB von der Liga fast entkoppelt. Nutzt Dortmund den Spielraum schon gegen Hamburg für Experimente? Spätestens im Sommer wird vieles anders.

BVB-Youngster Luca Reggiani jubelt vor der Südtribüne. Ist er ein Zeichen des Dortmunder Umbruchs? Quelle: Witters

Es ist die Szene, die Borussia Dortmund von dieser merkwürdigen Saison in Erinnerung bleiben könnte. Youngster Luca Reggiani, wie er vor der bebenden Südtribüne nirgends hin weiß mit all seinen Emotionen. Die ansteckende Freude des 18-jährigen Verteidigers über sein Tordebüt am 26. Spieltag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg und die Reaktion im früheren Westfalenstadion zeigen: frisches Blut tut dem BVB gut.

"Kinderriegel", Rasselbande, Überfallfußball - lang ist's her. Von diesen stilbildenden Zeiten war Dortmund zuletzt deutlich abgekommen. Statt freche Talente zu formen, übernahmen mehr und mehr Routiniers die Aufgabe, den Weg in die Champions League zu sichern - bei explodierenden Personalkosten. Süle, Sabitzer, Füllkrug, Groß und Co. lassen grüßen. Ein Teufelskreis.

Dortmund fährt einen souveränen Sieg gegen einen schwachen FC Augsburg ein. Einziges Manko: Der BVB verpasst aufgrund mangelnder Chancenverwertung einen deutlich höheren Erfolg. 16.03.2026 | 7:41 min

Borussia Dortmund: Brandt, Süle und Özcan müssen gehen

Kommt nun die Trendwende? BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer deutete das via "WAZ" an.

Wir wollen den nächsten Schritt gehen. Dafür muss man bereit sein, alte Zöpfe abzuschneiden. „ BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer über die Kaderplanung

Der BVB präsentierte bereits vor einiger Zeit zwei 17 Jahre alte Neuzugänge für den Sommer: Gut 16 Millionen Euro hat Dortmund in Linksverteidiger Kaua Prates aus Brasilien und Offensiv-Juwel Justin Lerma aus Ecuador investiert. Das weckt Fantasien.

Dass die Klub-Führung es ernst meint mit dem nächsten Umbruch, war vergangene Woche zu sehen: Der Vertrag mit Regisseur Julian Brandt wurde nicht erneuert, obwohl BVB-Chef Lars Ricken "höchste Wertschätzung" bezeugte. Auch Salih Özcan sowie Großverdiener Niklas Süle müssen sich neue Vereine suchen. Karim Adeyemis Verbleib hat offenbar an Priorität verloren.

Hängepartie bei Schlotterbeck

Dafür hat Sportdirektor Sebastian Kehl bei Felix Nmecha Nägel mit Köpfen gemacht. Der zentrale Mittelfeldspieler hat den Vertrag bis 2030 verlängert und soll im vierten BVB-Jahr nun endlich zum prägenden Gesicht aufsteigen. Warum der Klub ohne Not die Kröte "Ausstiegsklausel" geschluckt hat, leuchtet aber nicht ein.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über die Partie in Leipzig, die anstehenden Aufgaben in der Champions League und gegen Bayern sowie die Vertragsgespräche mit Nico Schlotterbeck. 21.02.2026 | 3:45 min

Wichtigstes Mosaik in der Team-Planung bleibt Nico Schlotterbeck. Der Abwehrchef wollte sich längst zu seiner Zukunft äußern, doch es droht eine Hängepartie. Als zweitbeste Lösung würde der BVB gerne am Wechsel des Nationalspielers verdienen, bevor er 2027 ablösefrei gehen kann.

Schlotterbeck als Mentor für Reggiani, Mane und Co.

Noch lieber würde der BVB aber mit dem Innenverteidiger verlängern. Das wäre ein großer Erfolg für Sportdirektor Kehl, der zuletzt kaum noch Glück mit teuren Transfers hatte und wohl nicht fest im Sattel sitzt. Er wurde schon mit dem aktuellen Gegner Hamburger SV in Verbindung gebracht.

Im Idealfall möchte Dortmund um Schlotterbeck ein neues Team aufbauen. Die Identifikationsfigur könnte zudem Emre Can als Kapitän beerben, der mit Kreuzbandriss bis tief in die nächste Saison ausfallen wird. Auch hätte er das Zeug, Youngster wie Reggiani als Mentor an gehobenes Niveau heranzuführen. In Filippo Mane steht das nächste Talent bereit, in die Abwehr integriert zu werden.

Ist der Brandt-Erbe schon da?

Trainer Niko Kovac war bisher nicht für Jugendstil bekannt. Aber zuletzt hat sich der konservative Coach geöffnet. So warf er im Topspiel gegen die Bayern Nachwuchs-Stürmer Samuele Inacio ins kalte Wasser. Da die Meisterschaft gelaufen scheint und Dortmunds Platz in der Königsklasse so gut wie sicher, könnte sich der Spielanteil der Jungen erhöhen.

Der FC Bayern gewinnt das rasante Spitzenspiel in Dortmund. Joshua Kimmich trifft volley zum knappen Erfolg des Tabellenführers. BVB-Kapitän Emre Can verletzt sich schwer am Knie. 02.03.2026 | 15:00 min

Zeit für Experimente: Beginnend mit dem HSV-Duell könnte er die Grundordnung variieren oder Spieler auf anderen Positionen testen. Etwa für die Brandt-Nachfolge: In Nmecha, Fabio Silva oder Jobe Bellingham stehen gleich drei potenzielle Kandidaten zur Verfügung. An dieser Stelle gespartes Budget könnte der BVB an anderen Stellen nutzen. Bedarf gibt es genug, das hat die enttäuschende Saison in der Königsklasse gezeigt.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.