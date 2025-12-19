Zu viele Unentschieden, interne Kritik und spürbare Nervosität: Borussia Dortmund braucht gegen Gladbach einen Sieg. Davon unabhängig ist Trainer Kovac die Stimmung zu negativ.

Warum das Spiel gegen Gladbach für den BVB so wichtig ist

Nico Schlotterbeck (links) mit BVB-Trainer Niko Kovac: Dortmund will gegen Borussia Mönchengladbach die Weichen auf Stabilität stellen. Quelle: Imago

Sieg oder Krise: Borussia Dortmund steht vor einem richtungsweisenden Jahresfinale. Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitag (20:30 Uhr) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. Nicht nur Trainer Niko Kovac ahnt, dass ohne einen Sieg dicke Luft droht.

"Wir möchten das letzte Spiel des Jahres 2025 unbedingt gewinnen, das ist unsere Ambition, unser Ziel".

Dafür müssen wir das Stadion anzünden. „ BVB-Trainer Niko Kovac

Die Stimmung rund um den BVB ist dem Chefcoach zu negativ. "Ich glaube schon, dass wir eine richtig gute Entwicklung genommen haben, dass wir uns Stabilität erarbeitet haben."

Ein Spiel für die Geschichtsbücher: Das Borussen-Derby in der Saison 1977/78 endet 12:0 für Mönchengladbach. 19.12.2025 | 0:13 min

Unruhe nach nur drei Siege aus neun Pflichtspielen

Tatsächlich stehen die Dortmunder deutlich besser da als noch vor Jahresfrist unter seinem Vorgänger Nuri Sahin, der zu Beginn des Jahres gehen musste. Bislang 29 Punkte nach 14 Spielen sind die beste Ausbeute seit vier Jahren. Der Kurs des Tabellendritten zeigt klar in Richtung Champions League. Nur schwingt beim BVB, der halt auch schon wieder neun Zähler hinter dem FC Bayern liegt, auch immer ein 'Aber' mit.

Denn die "Ergebnismaschinerie" BVB, wie Eugen Polanski den Widersacher vom Freitag nannte, ist ins Stocken geraten. Aber nicht nur der Gladbach-Coach hat in Dortmund eine gewisse "Unruhe von außen" ausgemacht. Nur drei Siege aus den vergangenen neun Pflichtspielen haben Wirkung gezeigt.

Borussia Dortmund ist auswärts beim SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der BVB stand nach dem Platzverweis für Bellingham sogar am Rande einer Niederlage. 15.12.2025 | 8:30 min

Zuletzt standen zudem mehrere Unentschieden zu Buche. Fünf an der Zahl bislang sind aber vielleicht etwas viel für einen Club wie den BVB. Kein anderes Team in der Liga spielte öfter unentschieden als die Dortmunder.

Interne Kritik - BVB-Bosse demonstrieren Gelassenheit

Auch intern gibt es Kritik. Nach dem 2:0 gegen 1899 Hoffenheim beklagte Julian Brandt den Spielansatz. Nach der 2:2-Blamage in der Champions League gegen den norwegischen Vizemeister Bodö/Glimt holte Abwehrchef Nico Schlotterbeck zu einem Rundumschlag gegen die Mitspieler aus.

Die BVB-Bosse reagierten darauf äußerlich gelassen, diskutieren intern aber sehr wohl über die Außendarstellung. Auch die öffentlichkeitswirksame Kritik des externen Beraters Matthias Sammer, der "zu viel Harmoniebedürftigkeit" beim BVB monierte, zeigte Wirkung. Medienberichten über angebliche clubinterne Kritik an Sportdirektor Sebastian Kehl und Sportchef Lars Ricken treten die Bosse vehement entgegen.

Wölfe gegen Fohlen, ein ungleiches Duell: Der VfL Wolfsburg setzte sich dank einer starken Leistung mit 3:1 bei Borussia Mönchengladbach durch. 15.12.2025 | 7:52 min

Trainer Kovac ist trotz des negativen Grundrauschens "mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden." Die Bewertung seiner Arbeit nach fast elf Monaten im Amt will er sich durch einen erneuten Rückschlag am Freitag nicht vermiesen lassen.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: dpa