Fußball-Bundesliga: Mainz schlägt Frankfurt im Derby

Mainz 05 hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Im Rhein-Main-Derby besiegte der FSV die Eintracht mit 2:1 (1:1).

Die 05er haben das Rhein-Main-Derby für sich entschieden. Quelle: Witters

Der FSV Mainz 05 hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt siegte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit 2:1 (1:1).

Nebel der Matchwinner für Mainz 05

Paul Nebel avancierte mit einem Doppelschlag in der 6. und 89. Minute zum Matchwinner und sorgte drei Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Conference League erneut für großen Jubel bei den Rheinhessen, die sich mit nun 30 Punkten im Tabellenkeller etwas Luft verschafften.

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Die Frankfurter, für die Nathaniel Brown (20.) vor 33.305 Zuschauern zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf, büßten durch die Pleite weiter an Boden im Kampf um die internationalen Startplätze ein. Der Nationalspieler konnte die Partie wegen einer Fußverletzung nicht beenden. Ob seine Reise zur DFB-Auswahl gefährdet ist, war zunächst offen.

Götze fliegt aus dem Kader

Bei der erstmaligen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte durfte Eintracht-Stürmer Jonathan Burkardt, der von 2014 bis 2025 elf Jahre lang das Mainzer Trikot getragen hatte, von Beginn an ran. Der 25-Jährige blieb jedoch im gesamten Spiel blass. Zudem ersetzte Arthur Theate bei seinem Comeback nach einer Knieverletzung den gesperrten Robin Koch.

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Dagegen stand Mario Götze nicht einmal im Kader. Der 33-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, saß schon in den vergangenen beiden Spielen nur auf der Bank. Ob Götze bei den Hessen eine Zukunft hat, erscheint zunehmend fraglich.

Mainzer legen furios los

Als es dann losging, wurden die Gäste kalt erwischt. Nach einem feinen Zuspiel von Sheraldo Becker traf Nebel mit einem Rechtsschuss zur frühen Führung . Theate fälschte den Ball dabei unhaltbar für Eintracht-Torwart Michael Zetterer ab. Es war der erste Gegentreffer für die Frankfurter seit 298 Minuten.

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Wirkung hinterließ der Rückstand aber nicht bei der Eintracht, die mit dem ersten gefährlichen Angriff zum Ausgleich kam. Auf Vorarbeit von Jean-Matteo Bahoya traf Brown per Direktabnahme. Für den 22-Jährigen war es das vierte Saisontor.

Sorgen um Brown und Collins

In der ausgeglichenen Partie wirkte Mainz in der Offensive etwas zielstrebiger und kam durch Becker (37.) zu einer weiteren guten Chance, die Zetterer vereitelte. Die Eintracht setzte auf Ballbesitz, strahlte aber kaum Gefahr aus.

Nach dem Seitenwechsel verpasste Fares Chaibi die Führung für die Gäste, als er mit einem Kopfball an Batz scheiterte. Der Mainz-Keeper rettete später noch einmal stark gegen Ritsu Doan. Weil Becker auf der Gegenseite nur den Innenpfosten traf, sah es lange nach einem Remis aus. Doch Nebel staubte kurz vor Ende zum 2:1 ab.

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Quelle: dpa, SID