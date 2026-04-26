Werder Bremen kommt durch einen überraschenden Punktgewinn in Stuttgart dem Klassenerhalt näher. Für den VfB ist das Remis ein Rückschlag im Kampf um die Champions League.

Deniz Undav und der VfB Stuttgart (links) verpassen gegen Werder Bremen einen Big Point im Kampf um die Champions League. Quelle: Imago

Inmitten der Euphorie um den Einzug ins DFB-Pokalfinale hat der VfB Stuttgart im Kampf um die Champions-League-Qualifikation den erhofften Heimsieg verpasst. Gegen Abstiegskandidat Werder Bremen mussten sich die Schwaben in ihrem tausendsten Bundesliga-Heimspiel mit einem 1:1 (0:1) begnügen.

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Werder vergrößert Polster auf Abstiegsplatz

Drei Tage nach dem 2:1-Zittersieg in der Verlängerung des Pokal-Halbfinals gegen den SC Freiburg gerieten die Stuttgarter durch den Treffer von Jens Stage (18. Minute) in Rückstand. Joker Ermedin Demirovic glich in der zweiten Hälfte vor 60.000 Zuschauern aus (61.).

In der Tabelle schob sich der VfB zwar wieder an der TSG 1899 Hoffenheim vorbei auf den vierten Rang, ist aber punktgleich mit dem Konkurrenten. Das direkte Duell am kommenden Samstag wird damit noch wichtiger. Die Bremer sicherten sich im Kampf gegen den Abstieg einen Punkt und vergrößerten den Abstand zum FC St. Pauli auf dem Relegationsrang auf sechs Zähler. Drei Spieltage vor dem Saisonende verbesserten sich die Hanseaten auf Rang zwölf.

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Derby-Held Stage trifft schon wieder

Die Bremer, die kurzfristig auf den angeschlagenen Kapitän Marco Friedl verzichten mussten, standen ordentlich in der Defensive, beschäftigten die Schwaben auch im Angriff. Und setzten den VfB mit dem 1:0 unter Zugzwang. Stage leitete seinen Treffer mit einem Doppelpass mit Yukinari Sugawara ein und vollendete aus rund 15 Metern per Flachschuss ins linke Eck. Schon beim 3:1 im Nordderby gegen den Hamburger SV hatte sich der Mittelfeldspieler als Doppeltorschütze ausgezeichnet.

Der VfB war anschließend bemüht, den Rückstand wettzumachen. Werder-Torwart Mio Backhaus verhinderte jedoch den schnellen Ausgleich, als er einen wuchtigen Kopfball von Bilal El Khannouss über die Latte lenkte. Als Deniz Undav kurz vor der Pause aus der Drehung abschloss, musste Backhaus nicht eingreifen, der Ball flog knapp am Pfosten vorbei.

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Demirovic kommt und trifft zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel bestimmte der VfB die Partie. Mit den Einwechslungen von Chris Führich und Ermedin Demirovic kam mehr Offensivschwung (57.) - und dies machte sich nur vier Minuten später bezahlt. Eine Kombination über Angelo Stiller und El Khannouss veredelte Demirovic per Kopfball zum 1:1. Zehn Minuten später hatte Stage aus kurzer Distanz die Gelegenheit zur erneuten Werder-Führung, scheiterte aber an VfB-Torwart Alexander Nübel.

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Quelle: dpa