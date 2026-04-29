Halbfinale gegen FC Arsenal: Atléticos Champions-League-Obsession

Klappt es diese Saison endlich mit dem ersten Champions-League-Titel? Vor dem Halbfinale gegen den FC Arsenal beschwört Atlético Madrid das positive Denken.

Im Viertelfinale haben sie den spanischen Rivalen FC Barcelona ausgeschaltet: Antoine Griezmann (links) und Koke. Quelle: action press / Ropero / Alterphotos / Psnewz / SIPA

Diese Nervosität, dieses Kribbeln im Magen: Es ist, wie wenn du das erste Date mit einem Mädchen hast. „ Koke, Atlético Madrids Kapitän

Für einen Verein wie Atlético gilt das besonders. Denn trotz des Aufstiegs zum stabilen Spitzenklub ist es erst das siebte Mal, dass der Atlético in der Vorschlussrunde des wichtigsten Vereinswettbewerbs steht - sowie das erste Mal seit dem Umzug ins aktuelle Estadio Metropolitano im September 2017.

Von 2014 bis 2017 dreimal im Halbfinale

In den Jahren davor hatte Atlético seine beste Zeit. Zwischen 2014 und 2017 erreichte die Mannschaft von Diego Pablo Simeone drei von vier Halbfinals. Diese Vorstöße scheiterten jeweils am Lokalrivalen Real. 2014 und 2016 denkbar unglücklich im Endspiel: Beim ersten Mal führte man bis in die Nachspielzeit, beim zweiten Mal verlor man im Elfmeterschießen.

Das Viertelfinal-Rückspiel gegen FC Barcelona:

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Unter den Fans gibt es daher eine vage Hoffnung, dass der Fußball dieses Jahr eine historische Schuld einlösen könnte. Wie 2014 und 2016 wurde im Viertelfinale der FC Barcelona ausgeschaltet.

Aber anders als damals ist Real nicht mehr im Wettbewerb. Klappt es endlich mit dem ersten Titel der Klubgeschichte?

Für manche Beteiligte lässt sich die Jagd nach diesem Titel als Lebensaufgabe beschreiben. Mittelfeldmotor Koke (34 Jahre) war schon 2014 und 2016 dabei. Angreifer Antoine Griezmann (35), der zum Saisonende in die USA wechseln wird, schon 2016. Er verschoss damals einen Elfmeter in der regulären Spielzeit und räumte dieser Tage ein, nur eines könne den Schmerz dieser Erinnerung lindern: Der Titel in dieser Saison.

Als Atlético-Coach Simeone an Rücktritt dachte

Trainer Simeone war nach der Niederlage 2016 so geschockt, dass er wochenlang über einen Rücktritt sinnierte. Wenn er nun zehn Jahre später immer noch amtiert, zeugt das einerseits von seiner einmaligen Standfestigkeit. Es lässt andererseits erahnen, welch großer Kreis sich mit einem Champions-League-Sieg schließen würde.

Fürs Erste versuchte der Argentinier am Dienstag, jede Überhöhung abzuwehren. Ja, es gebe eine "besondere Motivation" für ein Ziel, das der Verein noch nie erreicht habe. Aber, so Simeone:

Niemand schuldet uns irgendetwas. „ Diego Simeone, Atlético-Coach

In den letzten Tagen stimmte er seine Mannschaft darauf ein, das Halbfinale gegen Arsenal nicht mit Druck, sondern mit Dankbarkeit anzugehen. Die lange Pause von neun Jahren beweise, wie "wundervoll" und "außergewöhnlich" so ein Halbfinale sei.

Arsenal schwächelt in der Liga

Für Simeone war in der Spielvorbereitung vor allem mentale Aufräumarbeit angesagt. Wie Gegner Arsenal, der in den letzten Wochen seine Titelchancen in den nationalen Pokalen und seinen Vorsprung in der englischen Meisterschaft verspielt hat, kommt Atlético ohne Rückenwind aus dem heimischen Betrieb.

Im Gegenteil: Am vorvergangenen Wochenende verlor Atlético das spanische Cupfinale im Elfmeterschießen gegen den Außenseiter Real Sociedad aus San Sebastián.

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Álvarez berichtet von Gesprächstherapie

"Das war ein harter Schlag", räumt Angriffsstar Julián Álvarez ein, der wie Trainersohn Giuliano Simeone nach dem Schlusspfiff in Tränen ausbrach. Aber man habe seither intern viel gesprochen: "Jetzt müssen wir wieder aufstehen."

Bei Atlético schöpfen sie Zuversicht aus dem Gedanken, dass ihnen die Rolle des leichten Außenseiters wie jetzt gegen Arsenal mehr liegt als die des Favoriten wie gegen San Sebastián.

Sie setzen auf die Kraft des Publikums im Hinspiel, und auf den Reiz des großen, bisher unerreichten Ziels. Auf die Schmetterlinge im Bauch.

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