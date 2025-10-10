Naher Osten: US-Truppen sollen Gaza-Waffenruhe überwachen

Die USA wollen die Einhaltung der angestrebten Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas mit 200 Soldaten unterstützen. Sie sollen sicherstellen, "dass es keine Verstöße gibt".

Auch Militär aus anderen Ländern soll eine Waffenruhe mit absichern. Quelle: AP

200 US-Soldaten sollen nach Angaben von US-Regierungsvertretern im Nahen Osten stationiert werden, um die Einhaltung der sich abzeichnenden Waffenruhe im Gazastreifen zu überwachen. US-Truppen würden jedoch nicht im Gazastreifen selbst eingesetzt, erklärten zwei hochrangige US-Regierungsvertreter. Der genaue Standort für die Truppen stehe noch nicht fest.

Der Leiter der für die Region zuständige Kommandozentrale Centcom, Admiral Brad Cooper, werde zu Beginn 200 Kräfte haben, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Donnerstag (Ortszeit) zu Journalisten. Seine Aufgabe werde es sein, "zu überwachen, zu beobachten und sicherzustellen, dass es keine Verstöße gibt".

Bundeskanzler Merz sagt im Interview Gaza Unterstützung zu: "Wir haben uns bereit erklärt, mit Ägypten zusammen eine Wiederaufbau-Konferenz zu leiten." 09.10.2025 | 2:18 min

Militärvertreter aus anderen Ländern auch dabei

Auch Militärvertreter aus Ägypten, Katar und der Türkei sowie möglicherweise aus den Vereinigten Arabischen Emiraten würden in das Team eingebunden, fuhr der US-Regierungsvertreter fort.

Sie sollen nach Angaben der Vertreter ein gemeinsames Kontrollzentrum entwickeln und andere Sicherheitskräfte integrieren, die im Gazastreifen arbeiten und sich mit israelischen Streitkräften koordinieren, um Zusammenstöße zu vermeiden.

In Israel ist die Hoffnung groß, die verbliebenen Geiseln bald wieder zu sehen. Auch in Gaza hoffen die Menschen auf Frieden. 10.10.2025 | 2:48 min

Israel und Hamas stimmen Gaza-Abkommen zu

Israel und die islamistische Hamas hatten sich zuvor nach tagelangen indirekten Gesprächen in Ägypten auf die Umsetzung der ersten Phase eines von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans für den Gazastreifen geeinigt. In der Nacht billigte Israels Kabinett die Zustimmung.

Die Einigung sieht die Freilassung israelischer Geiseln, die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, einen schrittweisen Rückzug der israelischen Armee im Gazastreifen sowie Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet vor.

