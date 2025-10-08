Gaza-Friedensgespräche: US-Präsident Trump erwägt Nahost-Reise

Die Gespräche zu einem Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel laufen positiv, sagt US-Präsident Donald Trump. Er wolle womöglich zeitnah nach Nahost reisen.

US-Präsident Donald Trump will selbst zu den Waffenstillstands-Gesprächen in den Nahen Osten reisen. Quelle: AP

Vor dem Hintergrund der Gaza-Gespräche in Ägypten hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, er werde am Ende der Woche "möglicherweise" zu den Friedensgesprächen in den Nahen Osten reisen. "Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut", sagte Trump vor Journalisten in Washington und fügte hinzu, dass dies eventuell schon "am Sonntag" der Fall sein könnte.

Israel und die Terrororganisation Hamas haben Listen von Geiseln und Gefangenen ausgetauscht. In Israel wurde bis in die Nacht der Jahrestag des Hamas-Angriffs begangen. 08.10.2025 | 1:12 min

Stand der Verhandlungen positiv

Trump betonte, die Verhandlungen verliefen sehr gut. Der US-Präsident teilte mit, er habe mit Vertretern aus dem Nahen Osten telefoniert, wo sein Sonderbeauftragter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner gerade zu Gesprächen in Ägypten eingetroffen seien.

Wenn alles so bleibt, werden wir wahrscheinlich am Sonntag, vielleicht auch schon am Samstag, abreisen. „ Donald Trump, US-Präsident

Israel und die islamistische Palästinenserorganisation Hamas verhandeln seit Montag indirekt über den von Trump vorgelegten Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs.

Trump-Plan: Geisel-Freilassung und Entwaffnung Hamas

Trumps Plan sieht unter anderem die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln, die Entwaffnung und politische Entmachtung der Hamas sowie einen schrittweisen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vor.

Die Gespräche finden im Schatten des zweiten Jahrestags des Hamas-Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 statt.

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Israel geht seit dem Terrorangriff der Hamas militärisch im Gazastreifen vor. Die humanitäre Lage dort spitzt sich zu. Netanjahu weitete den Einsatz dennoch aus. Mehr im Blog. Liveblog