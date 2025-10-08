Gaza-Friedensgespräche: US-Präsident Trump erwägt Nahost-Reise

Zu Gaza-Friedensgesprächen:Trump erwägt Reise in Nahen Osten
Die Gespräche zu einem Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel laufen positiv, sagt US-Präsident Donald Trump. Er wolle womöglich zeitnah nach Nahost reisen.
Vor dem Hintergrund der Gaza-Gespräche in Ägypten hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, er werde am Ende der Woche "möglicherweise" zu den Friedensgesprächen in den Nahen Osten reisen. "Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut", sagte Trump vor Journalisten in Washington und fügte hinzu, dass dies eventuell schon "am Sonntag" der Fall sein könnte.
Stand der Verhandlungen positiv
Trump betonte, die Verhandlungen verliefen sehr gut. Der US-Präsident teilte mit, er habe mit Vertretern aus dem Nahen Osten telefoniert, wo sein Sonderbeauftragter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner gerade zu Gesprächen in Ägypten eingetroffen seien.
Israel und die islamistische Palästinenserorganisation Hamas verhandeln seit Montag indirekt über den von Trump vorgelegten Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs.
Trump-Plan: Geisel-Freilassung und Entwaffnung Hamas
Trumps Plan sieht unter anderem die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln, die Entwaffnung und politische Entmachtung der Hamas sowie einen schrittweisen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vor.
Die Gespräche finden im Schatten des zweiten Jahrestags des Hamas-Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 statt.