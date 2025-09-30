Trumps Gaza-Plan: Internationale Reaktionen

Mit einem 20-Punkte-Plan will Trump den Gaza-Krieg beenden. Israel hat dem Plan zugestimmt, jetzt kommt es auf die Hamas an. So reagiert die Welt auf Trumps Initiative.

US-Präsident Donald Trump hat die Vorstellung seines eigenen Friedensplans zur Beendigung des Gaza-Kriegs über alle Maßen gelobt. Der Montag sei ein großer Tag gewesen, "vielleicht einer der größten Tage in der Zivilisation", sagte Trump in Washington, wo er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammengekommen war. Wie schon oft weckte der Republikaner Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts, in dem die USA vermitteln.

Treffen mit Netanjahu im Weißen Haus: Was Trumps 20-Punkte-Friedensplan für Gaza vorsieht

Während Israels Ministerpräsident Netanjahu im Weißen Haus neben Trump stand und verkündete, man unterstütze die Pläne der Amerikaner, fehlt eine Seite. An der hängt alles. Die islamistische Hamas hat laut Kreisen den Vorschlag inzwischen von Vermittlern erhalten und will diesen prüfen.

International gibt es Hoffnung auf ein Ende des Gaza-Kriegs. So reagiert die Welt auf Trumps Plan:

Forum der Geisel-Familien: "Historischer Wendepunkt"

Das israelische Forum der Geisel-Familien begrüßte den US-Friedensplan als "historischen Wendepunkt". Der von US-Präsident Donald Trump vorgelegte Plan für den Gazastreifen sei "eine historische Vereinbarung, die unserem Volk Heilung bringen, den Krieg beenden und eine neue Zukunft für den Nahen Osten ebnen wird", teilte das Forum auf der Plattform X mit. Die Welt müsse nun "maximalen Druck ausüben, um sicherzustellen, dass die Hamas diese historische Chance auf Frieden nutzt".

Unterstützung durch palästinensische Regierung

Die palästinensische Regierung im von Israel besetzten Westjordanland hat ihre Unterstützung für den Friedensplan von Trump bekundet. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat sich außerdem verpflichtet, die in dem Plan geforderten Reformen umzusetzen.

"Wir haben unseren Wunsch nach einem modernen, demokratischen und entmilitarisierten palästinensischen Staat bekräftigt, der sich dem Pluralismus und dem friedlichen Machtwechsel verpflichtet fühlt", heißt es in einer Erklärung.

Costa: "Moment nutzen, um Frieden echte Chance zu geben"

Der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, erklärte neben seiner Unterstützung des Plans, er sei "ermutigt" durch die "positive Reaktion" von Netanjahu.

Costa rief alle Parteien dazu auf, "diesen Moment zu nutzen, um dem Frieden eine echte Chance zu geben". Die Situation im Gazastreifen sei "unerträglich". Die Kämpfe müssten beendet werden "und alle Geiseln müssen sofort freigelassen werden", so Costa weiter.

Wadephul: Plan ist "einmalige Chance"

Deutschlands Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht im Plan Trumps eine "einmalige Chance". "Er bietet Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza leiden - unter erbitterten Kämpfen, unter grausamer Geiselhaft und unter unvorstellbarer humanitärer Not", teilte der CDU-Politiker mit. Es gebe "endlich Hoffnung für Israelis und Palästinenser, dass dieser Krieg bald vorbei sein könnte".

Diese Chance darf nicht vertan werden. Hamas muss sie ergreifen. Alle, die auf Hamas Einfluss nehmen können, fordere ich dringend auf, dies jetzt zu tun. „ Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister

Der Außenminister lobte das Engagement Trumps für ein Ende des Gaza-Krieges und bekräftigte, die Bundesregierung stehe bereit, den Plan konkret zu unterstützen. Am kommenden Wochenende will er dafür in die Region reisen.

UN wollen Trumps Gaza-Friedensplan unterstützen

Die Vereinten Nationen betonten ihre Unterstützung für die Bemühungen. Ein UN-Sprecher in New York sagte auf eine Frage nach dem Trump-Plan:

Die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe. „ Sprecher der Vereinten Nationen

Reaktionen aus Großbritannien

Der britische Premierminister Keir Starmer teilt mit: "Die neue US-Initiative für eine Beendigung des Krieges in Gaza ist sehr willkommen, und ich bin Präsident Trump für seine Führungsrolle dankbar". Und weiter:

Wir unterstützen nachdrücklich seine Bemühungen, die Kämpfe zu beenden, die Geiseln freizulassen und die Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza sicherzustellen. „ Keir Starmer, Premierminister Großbritanniens

Auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair hat den Plan von Trump als "mutig und intelligent" gewürdigt. Die Friedensinitiative biete "die beste Chance, zwei Jahre Krieg, Elend und Leid zu beenden", sagte Blair weiter und dankte Trump "für seine Führungsstärke, Entschlossenheit und sein Engagement."

Macron lobt Trumps Gaza-Plan und drängt auf Zwei-Staaten-Lösung

Auch Frankreichs Präsident Emmannuel Macron begrüßte Trumps 20-Punkte-Plan. Die Hamas habe laut ihm keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und Trumps Plan zu folgen.

"Diese Elemente müssen den Weg für eingehende Gespräche mit allen relevanten Partnern ebnen, um auf Initiative Frankreichs und Saudi-Arabiens einen dauerhaften Frieden in der Region auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung und der von 142 UN-Mitgliedstaaten gebilligten Grundsätze zu schaffen", betonte Macron.

Mehrere arabische Staaten unterstützen Trumps Plan

Die Außenminister von Katar, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten begrüßten den Vorschlag ebenso, der ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens vorsieht.

"Die Minister betonen ihre Bereitschaft, positiv und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten und den Konfliktparteien zusammenzuarbeiten, um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, seine Implementierung sicherzustellen und den Menschen in der Region Frieden, Sicherheit und Stabilität zu bringen", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme, die auch von der Türkei, Pakistan und Indonesien mitgetragen wird.

