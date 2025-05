"Lanz": Jürgen Hardt plädiert für Waffenlieferungen an Israel

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 14. Mai 2025 in voller Länge.

Seit mehr als zwei Monaten blockiert das israelische Militär Hilfslieferungen in den Gazastreifen . Der Vorwurf: Die Hamas verkaufe die Güter überteuert und finanziere damit ihren Kampf gegen Israel

Die humanitäre Lage vor Ort ist katastrophal: Es mangelt an Nahrung, Wasser und Medikamenten. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Uno (FAO) warnt vor einer sich zuspitzenden Hungersnot für die 2,1 Millionen Menschen.

Bundespräsident Steinmeier ist derzeit zu Besuch in Israel. Dort zeigt er Verständnis für Israels Recht auf Selbstverteidigung, mahnt aber den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza an.

14.05.2025 | 2:49 min