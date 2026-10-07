Drei Jahre nach dem Hamas-Massaker und kurz vor der Wahl fordern Demonstranten in Israel einen Untersuchungsausschuss zu möglichen Fehlern. Der Druck auf Benjamin Netanjah wächst.

Landesweit erinnert Israel heute an die Opfer des Hamas-Überfalls am 7. Oktober. Kämpfer der Terrororganisation hatten 1.200 Menschen getötet und 251 Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. 07.10.2026 | 0:29 min

Am dritten Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 in Israel haben Demonstranten in mehreren israelischen Städten eine staatliche Untersuchungskommission zu dem Überfall gefordert. Bisher gibt es keine umfassende Aufarbeitung seitens der Regierung zu der Frage, wie es dazu kommen konnte und welche Fehler im Sicherheitsapparat und der Politik gemacht wurden.

In Israel finden am 27. Oktober erstmals seit dem Massaker Parlamentswahlen statt.

Demonstranten versammelten sich nach Medienberichten unter anderem vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem israelischen Parlament, der Knesset, in Jerusalem. Laut der Zeitung "Times of Israel" blockierten Protestierende zudem kurzzeitig die Stadtautobahn bei Tel Aviv.

Israels Ministerpräsident Netanjahu soll laut der Zeitung "Haaretz" vor dem Hamas-Angriff 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt worden sein. Sein Büro weist den Bericht zurück. 08.09.2026 | 0:31 min

Kritiker: Netanjahu übernimmt keine Verantwortung

Kritiker werfen Netanjahu und seiner Koalition vor, keine persönliche Verantwortung für das politische und militärische Versagen während des Hamas-Terrorüberfalls zu übernehmen. Laut Meinungsumfragen können bei der wegweisenden Wahl in drei Wochen weder das Lager von Netanjahu noch das seiner Gegner mit einer absoluten Mehrheit rechnen.

Ende Oktober wählt Israel ein neues Parlament. Diese Woche soll Israels Oberster Gerichtshof entscheiden, ob arabische Parteien von den Wahlen ausgeschlossen werden. 01.10.2026 | 2:03 min

Bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 wurden rund 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bei dem auf den Überfall folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet.

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