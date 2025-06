Krieg in Nahost: Wie iranische Frauen auf die Eskalation blicken

Was sagen Iranerinnen zur aktuellen Lage in Nahost?

Die Menschen in Iran stehen ja an zwei Fronten, sie wurden immer durch das Regime bedroht und dann noch durch die Bomben von außen.

Eine junge Frau aus iranischen Stadt Schiras, deren Namen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen, schreibt am Dienstagvormittag: "Iran hat den Waffenstillstand gebrochen. Ich bin gegen jede Art von Krieg. Wer sagt mir, dass das nächste Opfer nicht jemand aus meinem Freundeskreis ist?"

Auf die Frage, was ihre Hoffnung ist, schreibt sie: "Ich bin nur noch verwirrt, ich weiß gerade nicht mal mehr, was ich will."