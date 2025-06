Bröckelnde Waffenruhe: Iran zwischen "Hoffnung und Angst"

Angesichts der womöglich bröckelnden Waffenruhe zwischen Iran und Israel schwankt die Stimmung in Teheran zwischen Hoffnung und Angst. ZDF-Korrespondent Jörg Brase berichtet, in der iranischen Hauptstadt gebe es einerseits "Hoffnung drauf, dass es erst mal ein Ende hat mit den israelischen Bomben". Zugleich bleibe die "Angst vor den Maßnahmen, die nun von Seiten des Regimes drohen".

"Jetzt muss man sehen, welche Forderungen die iranische Seite vorbringt", so ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Istanbul zur Waffenruhe mit Israel.

Vorwürfe und Drohungen kurz nach Beginn der Waffenruhe

US-Präsident Donald Trump hatte am frühen Morgen verkündet, die von ihm angekündigte Waffenruhe im israelisch-iranischen Krieg sei in Kraft. "Bitte verstoßen Sie nicht dagegen", appellierte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social an beide Länder.