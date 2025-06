Iran-Angriff in Katar: Teheran greift US-Stützpunkt an

US-Stützpunkt Al-Udeid (Archivbild) Quelle: Imago

Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Die Militäroperation trage den Namen "Verheißung des Sieges", hieß es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

Der Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha galt dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, wie Irans staatlicher Rundfunk meldete. Augenzeugen berichteten, dass zwei Minuten lang Explosionsgeräusche zu hören gewesen waren. Am Himmel seien Flugobjekte, mutmaßlich Drohnen, geflogen.

Pentagon: keine Berichte über Verletzte

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind ersten Erkenntnissen zufolge keine US-Bürger bei dem Angriff verletzt worden. Der Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid sei mit ballistischen Raketen kurzer und mittlerer Reichweite angegriffen worden, erklärte ein Vertreter des Ministeriums. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Berichte über amerikanische Verletzte." Die Lage werde weiterhin genau beobachtet, erklärte er weiter.

Katar: Irans Angriff vereitelt - Raketen abgefangen

Katar erklärte unterdessen, Luftabwehrsysteme hätten den Angriff vereitelt und die iranischen Raketen erfolgreich abgefangen. Das Golfemirat verurteilte den Angriff scharf. Es handle sich um eine "eklatante Verletzung" der Souveränität und des Luftraums des Landes.

Nach den Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen war zunächst unklar, wie die Führung in Teheran antworten würde.

"Katar behält sich das Recht vor, direkt und in einem dem Ausmaß dieser offensichtlichen Aggression angemessenen Rahmen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren", erklärte der Sprecher des Außenministeriums Madschid al-Ansari. Kurz vor dem Angriff hatte Katar die Sperrung seines Luftraums mitgeteilt.

Iran: Angriff keine Bedrohung für Katar

Nach Angaben aus Iran wurden bei dem Angriff dieselbe Zahl von Bomben eingesetzt, die die USA bei dem Angriff auf die iranischen Atomanlagen benutzt hätten. Die US-Basis sei weit entfernt von bewohntem Gebiet gelegen. Der iranische Präsident Massud Peseschkian schrieb im Kurznachrichtendienst X:

Wir haben den Krieg weder begonnen, noch suchen wir ihn. Aber wir werden die Invasion in den großen Iran nicht ohne Antwort lassen. „ Massud Peseschkian, iranischer Präsident

An Katar gerichtet hieß es aus Iran, der Einsatz stelle keinerlei Bedrohung für "unseren freundlichen und brüderlichen Nachbarn dar".

In einer neuen Angriffswelle nahm Israel die Atomanlage in Fordo und Ziele in der Hauptstadt Teheran unter Beschuss. Darunter waren militärische Kommandozentralen sowie ein Gefängnis.

ZDF-Korrespondent: Iran gab offenbar Vorwarnung

Wie ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen erklärt, gebe es derweil Hinweise, "dass ganz offenbar diese Angriffe regelrecht koordiniert worden sind mit der katarischen Regierung". Der Iran habe offenbar vorher Kontakt aufgenommen.

Es habe außerdem eine Vorwarnung gegeben, bevor die Raketen gestartet seien, so Theveßen. Dadurch gab es nach derzeitigem Stand keine Opfer. Damit, analysiert Theveßen, eröffne sich die Chance, dass es möglicherweise eine Deeskalation geben könnte, wenn Iran nun ein Verhandlungsangebot an die USA unterbreite. Das müsse man nun abwarten.

Die nächsten Stunden werden zeigen, ob die USA darin eher eine Chance oder möglicherweise einen Anlass zur Vergeltung sehen. „ Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington D.C.

US-Präsident Trump schließt nach dem Angriff auf Iran einen "Regime Change" nicht aus.

US-Angriffe auf iranische Atomanlagen

Am Wochenende waren die Vereinigten Staaten in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingetreten, der am 13. Juni begonnen hatte. Sie griffen neben der Urananreicherungsanlage in Fordo auch die Anlage in Natans mit bunkerbrechenden Bomben an. Der Iran hatte daraufhin mit Vergeltung gedroht.

Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge wurden wichtige Militärflugzeuge, die normalerweise in Katar stationiert sind, angesichts möglicher Angriffe auf andere Stützpunkte verteilt, vor allem in Europa. Weitere Stützpunkte des US-Militärs befinden sich unter anderem in Bahrain, Kuwait oder dem Irak. Insgesamt sind in der Region rund 40.000 US-Soldaten stationiert.

