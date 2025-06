Navid Kermani: Krieg wird Irans Regime eher stärken

"Wird dieser Krieg den Menschen in Iran Freiheit und Israel Sicherheit bringen?", fragt ZDF-Moderatorin Dunja Hayali Navid Kermani. "Es gibt ein Prozent in mir, das hofft das", ist die ernüchternde Antwort des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani. 99 Prozent in ihm halten das jedoch für unrealistisch, so Kermani.