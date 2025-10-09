Geiselfamilien begrüßen erste Einigung zwischen Israel und Hamas

Als "wichtigen Schritt" bezeichnen Angehörige der Geiseln die Einigung in den Gaza-Gesprächen. Sie hoffen auf eine baldige Rückkehr. US-Präsident Trump nennt ein mögliches Datum.

Laut eigenen Angaben reagierten die Angehörigen mit Vorfreude, aber auch Besorgnis. Quelle: dpa

Die Familien der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln haben den Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas begrüßt. "Das ist ein wichtiger und bedeutender Schritt auf dem Weg, alle nach Hause zu bringen, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei und wird erst enden, wenn die letzte Geisel zurückgekehrt ist", hieß es in einer Mitteilung des Forums der Geiselfamilien.

Sie hätten die Nachricht von der Einigung auf die erste Phase des US-Friedensplans mit einer "Mischung aus Aufregung, Vorfreude und Besorgnis" aufgenommen.

Die Verhandlungen zum Gaza-Friedensplan hatten am Montag im ägyptischen Scharm el-Scheich begonnen.

Trump rechnet mit Freilassung am Montag

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die islamistische Hamas bestätigte die Einigung.

Später sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News, dass er davon ausgehe, dass die noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln am Montag freikommen. "Es wird so viel unternommen, um die Geiseln freizubekommen und wir glauben, dass sie alle am Montag zurückkommen werden", so Trump.

Noch 48 Geiseln im Gazastreifen

Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind.

Es ist unsere moralische und nationale Pflicht, sie alle nach Hause zu holen - sowohl die Lebenden als auch die Toten. „ Mitteilung der Geiselfamilien

"Ihre Rückkehr ist für die Heilung und Genesung der gesamten israelischen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Wir werden nicht ruhen, bis die letzte Geisel nach Hause kommt", hieß es in der Mitteilung der Geisel-Familien.

