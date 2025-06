Gazastreifen: Tote bei Hilfszentren - Israel dementiert Angriff

Die israelische Armee dementierte dies am Abend. Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass das Militär "nicht auf Zivilisten geschossen hat, während diese sich in der Nähe oder innerhalb des Verteilungszentrums für humanitäre Hilfe aufhielten, und dass die Berichte entsprechend falsch sind", hieß es.

Rotes Kreuz: 179 Personen in Feldkrankenhaus aufgenommen

Zum Rotkreuz-Feldhospital in Rafah wurden nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) am frühen Morgen 179 Menschen gebracht, die meisten mit Schuss- und Splitterwunden. 21 seien bei der Ankunft tot gewesen.

Organisation: "Hilfe wurde heute ohne Zwischenfall verteilt"

Das Hamas-Medienbüro hatte von einem israelischen Angriff in einer Pufferzone in Rafah im Süden des Gazastreifens berichtet, wo die Stiftung Hilfsgüter verteilt habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Hilfslieferungen nach mehrmonatiger Blockade

Israel will nach eigenen Angaben mit Hilfe des neuen Systems verhindern, dass die Hamas humanitäre Hilfe für sich abzweigt. Stattdessen will sie die Hilfsgüter direkt an die Menschen in Gaza übergeben. Die UN sagen, Israel habe keine Beweise für eine Kontrolle der Hilfsgüter durch die Hamas vorgelegt.