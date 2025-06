Israel-Iran-Krieg: Angriff auf Atomanlage in Isfahan

Der gegenseitige Beschuss in Nahost geht weiter. Laut iranischen Medien wurde eine Atomanlage in Isfahan attackiert. In Israel wurde ein Forschungszentrum Ziel eines Angriffs. 21.06.2025 | 1:31 min

Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt und nach eigener Darstellung eine Atom-Einrichtung in der iranischen Stadt Isfahan bombardiert. Es habe sich um eine Produktionsstätte für den Bau von Uran-Zentrifugen in der Stadt Isfahan gehandelt, teilte das israelische Militär mit.

Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, Rafael Grossi, bestätigte den Angriff. Er betonte, die Anlage sei von IAEA-Inspekteuren überwacht worden.

An diesem Standort befand sich kein Nuklearmaterial, sodass der Angriff auf diesen Standort keine radiologischen Folgen haben wird. „ Rafael Grossi, IAEA-Chef

Israel: Weiterer ranghoher Militär im Iran getötet

Israel nahm zudem erneut Mitglieder der militärischen Führung des Irans ins Visier. Nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz wurde ein Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in einer Wohnung in der Stadt Ghom getötet. Es handele sich dabei um den Anführer des Palästina-Korps der Auslandseinheit der Elitestreitmacht des Irans, Said Isadi. Er habe die islamistische Hamas vor dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 finanziert und bewaffnet.

Der lange Arm Israels wird alle seine Feinde erreichen. „ Israel Katz, Verteidigungsminister Israel

Die offenbar gezielte Tötung Isadis in einer Wohnung ist ein weiterer Hinweis darauf, wie sehr die israelischen Geheimdienste die iranischen Sicherheitsstrukturen wohl unterwandert haben. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete, in der Provinz Ghom seien 22 Personen unter dem Verdacht festgenommen worden, Verbindungen zu israelischen Geheimdiensten zu haben. Das kann im Iran die Todesstrafe nach sich ziehen.



50 Kampfflugzeuge im Einsatz

In der Nacht waren nach Angaben des Militärs etwa 50 Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe im Iran im Einsatz. Sie seien unter anderem für Angriffe auf militärische Einrichtungen sowie die Atom-Einrichtung in Isfahan im Einsatz gewesen. Zudem gab es mehrere Explosionen im Süden des Irans, etwa in der Stadt Ahwas in der Provinz Chusistan. Diese liegt an der irakischen Grenze und gilt als wichtigste Ölförderregion des Landes.

Iran warnt USA - Türkei will vermitteln

Diplomatische Bemühungen um eine Beendigung des Krieges traten unterdessen weiter auf der Stelle. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erneuerte in Istanbul die Warnung seines Landes, ein Eingreifen der USA in den Krieg wäre "sehr gefährlich". In der türkischen Metropole tagt die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC).

Der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan empfahl Araghtschii eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA über Irans Atomprogramm. Es sei der einzige Weg, um eine Lösung in dem Streit zwischen den beiden Ländern und den Konflikt mit Israel zu finden.



US-Präsident Donald Trump hatte Verhandlungen von europäischen Diplomaten, darunter auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul, mit Araghtschi am Freitag wenig Bedeutung beigemessen.

Der Iran will nicht mit Europa sprechen. Sie wollen mit uns sprechen. Europa kann dabei nicht helfen. „ Donald Trump, US-Präsident

Iran sei grundsätzlich bereit zu Gesprächen, sagt Deutschlands Außenminister Wadephul nach einem Treffen in Genf. Im ZDF-Interview fordert er "konkrete Verhandlungen".

Moderate Iraner wollen Chamenei umstimmen

Unterdessen wollen Reformpolitiker im Iran Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei angesichts des Krieges mit Israel dazu bewegen, der US-Forderung nach einem Stopp der Urananreicherung nachzugeben, um die Zukunft der Islamischen Republik zu sichern und den Frieden wiederherzustellen. Initiiert wurde der Vorstoß unter anderem von Ex-Präsident Mohammed Chatami und dem früheren Außenminister Mohammed-Dschawad Sarif.

