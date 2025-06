Krieg zwischen Israel und Iran: Gipfel warnt vor Katastrophe

Im Nahostkrieg will Israel das iranische Atomprogramm ausschalten. Aber: Nur wenige Bomben können die tiefliegenden Anlagen zerstören - und die sind in der Hand der US-Luftwaffe.

Erdogan wirft Israel "Banditentum" vor

So wie der Funke, den Hitler vor 90 Jahren entzündete, die ganze Welt in Brand setzte, dienen auch die zionistischen Ambitionen Netanjahus heute keinem anderen Zweck, als unsere Region und die Welt in eine riesige Katastrophe zu stürzen.

Iran kündigt Gegenwehr an - und warnt die USA

Am Rande des Treffens trat auch Irans Außenminister Abbas Araghtschi vor die Presse und nutzte die Bühne für deutliche Worte. Er kündigte an, den israelischen Angriff auf iranische Militär- und Atomanlagen auf dem Gipfel zur Sprache zu bringen. Gleichzeitig äußerte er massive Vorwürfe gegen die USA. Diese seien "von Anfang an" an der "Aggression" beteiligt gewesen - trotz offizieller Dementis aus Washington. Sollte sich das US-Militär direkt an den Angriffen beteiligen, wäre das laut Araghtschi "sehr gefährlich" für alle Beteiligten.