Israel und Iran - Wadephul: "Wirklich schwierige Situation"

Das Gespräch mit Außenminister Johann Wadephul in voller Länge.

Nach dem Angriff Israels auf Iran in der Nacht zum Freitag hat sich der deutsche Außenminister Johann Wadephul CDU ) an die Seite Israels gestellt. Die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und Iran zwingt den deutschen Außenminister außerdem dazu, das Programm seiner geplanten Nahostreise zu ändern.

Im Gespräch mit dem heute journal erklärt Wadephul aus dem ägyptischen Kairo, warum in seinen Augen von Irans Atomprogramm eine "konkrete Gefahr" für Israel ausgegangen sei - und warum er trotz der schwierigen Situation weiter auf Verhandlungen setzt.

Sehen Sie das ganze Interview oben im Video und lesen Sie es hier in Auszügen.

Israels Angriff auf Iran war "Überraschung"

Verhandlungen über die Zukunft des iranischen Atomprogramms blieben in den vergangenen Jahren erfolglos. Von Israels Bedenken diesbezüglich habe man gewusst, sagt Wadephul. Mit einem israelischen Angriff habe aber "niemand gerechnet", räumt der Außenminister ein.

Schock und Wut in Teheran. Israel stimmt die eigene Bevölkerung auf weitere militärische Aktionen ein. In der Nacht hat die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele in Iran angegriffen.

13.06.2025 | 13:36 min