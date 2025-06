Update am Morgen: Mehr als nur ein Schlag gegen Irans Atomprogramm

Guten Morgen,

Die Angriffe zielten aber auf noch mehr als nur das Atomprogramm: Eine Reihe von Explosionen in der Hauptstadt Teheran deuten darauf hin, dass auch führende Köpfe der iranischen Militärführung, womöglich sogar politische Führer, ausgeschaltet werden sollen. Der Iran selbst bestätigte in der Nacht bereits den Tod des Kommandeurs der Revolutionsgarden. Das Oberkommando der mächtigen Elitetruppe sei getroffen worden.

Israelische Medien berichteten davon, dass es israelische Agenten am Boden im Iran gelungen sei, Luftverteidigungsstellungen auszuschalten. Das können gezielte Falschinformationen sein, um das Chaos in der iranischen Führung noch zu vergrößern. Genauso kann es aber auch zutreffen und ein weiterer Beleg dafür sein, wie umfassend Israel das aktuelle Vorgehen seit Jahren geplant hat.

Was heute noch wichtig ist

Ende der UN-Ozeankonferenz: Nach fünf Tagen endet heute in Nizza die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen. Das Treffen sollte Schwung in laufende Verhandlungen bringen. So kam die Weltgemeinschaft beim zentralen Abkommen zum Schutz der Hohen See den nötigen 60 Ratifizierungen näher. Auch zum Thema Plastik gab es von vielen Ländern eine klare Ansage.