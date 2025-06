Linke-Chef bei "Lanz": Van Aken stellt sich hinter SPD-"Manifest"

Er wehre sich dagegen, den "Pazifismus, der bei ganz vielen Menschen in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ganz tief drinsitzt", zu diffamieren: "Ich will nicht 50 Jahre im Krieg leben. Ich will nicht 50 Jahre in der Konfrontation leben. Wir haben auch eine Verantwortung dafür, jetzt die Weichen richtig zu stellen."