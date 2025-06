Der 13. dieses Monats ist ein Freitag - der einzige Freitag, der 13. in diesem Jahr. Ein Unglückstag? Der Aberglaube ist in der westlichen Welt weit verbreitet. Nach christlicher Tradition sollen an einem Freitag etwa Adam und Eva aus dem Paradies ausgestoßen worden sein und die Römer Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben.