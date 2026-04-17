  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Runkel: Drei Tote bei Unglück in Lederfabrik in Hessen

Genaue Ursache noch unklar:Runkel: Drei Tote bei Unglück in Lederfabrik in Hessen

|

Bei einem Unglück in einer Lederfabrik in Runkel sind drei Menschen gestorben. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Vermutet wird eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Einsatztkräfte sind im hessichen Runkel im Einsatz, nachdem bei einem Unglück in einer Lederfabrik und Pelzgerberei mehrere Menschen ums Leben gekommen sind.

Drei Menschen sind bei einem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen sind schwer verletzt. Die genaue Ursache ist bislang unklar.

16.04.2026 | 0:23 min

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik und Pelzgerberei in Runkel in Hessen sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer seien schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Landesinnenministerium mit. Die Verletzten schweben nach offiziellen Angaben in Lebensgefahr. 

Rund 150 Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Gefahrenabwehr waren zeitweise im Einsatz.

Innenminister: Vermutlich Kohlenmonoxidvergiftung

Nach Angaben von Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) gehen die Behörden davon aus, dass es in der Grube der Gerberei zu einer Kohlenmonoxidvergiftung gekommen sei, die zum Tod der Arbeiter geführt habe.

Nach ersten Erkenntnissen waren sie nacheinander in die Grube gestiegen und dort verunglückt. 

Betrieb arbeitet mit verschiedenen Chemikalien

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte der Pressesprecher der Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg. Es seien keine giftigen Stoffe aus der Grube ausgetreten.

Die Toten und Verletzten seien am späten Nachmittag aus einer Auffangklärgrube der Gerberei geborgen worden. Sie waren von einem Mitarbeiter der Firma gefunden worden. Mit welchen Chemikalien sie genau in Berührung gekommen seien, müsse noch ermittelt werden.

Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, würden die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt. Davon sind nach derzeitigem Stand etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen.

Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Hessen: Drei Tote durch Unfall in Lederfabrik" am 16.04.2026 um 23:28 Uhr.
Thema
Hessen

Mehr Nachrichten

  1. Unglück in Lederfabrik - mehrere Tote

    Genaue Ursache noch unklar:Runkel: Drei Tote bei Unglück in Lederfabrik in Hessen

    mit Video0:23
  2. Helfer nähern sich dem Wal vor Poel.

    Experten skeptisch:Private Rettungsaktion für Buckelwal gestartet

  3. Conleth Hill, Peter Dinklage, Nathalie Emmanuel, Emilia Clarke, Liam Cunningham und Kit Harington in einer Szene von Game Of Thrones 2017

    Zum 15. Jubiläum der Kultserie :Das wurde aus den "Game of Thrones"-Darstellern

    von Maya Zanettin
  4. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.
    Interview

    Ist versuchte Walrettung Tierquälerei?:Expertin: "Einzige Lösung: Dieses Tier mechanisch töten"

  5. Drei Mütter schieben auf dem Berg «Höchsten» ihre Kinderwagen eine Landstraße entlang.

    Im vierten Jahr in Folge:Zahl der Elterngeld-Bezieher in Deutschland sinkt weiter

    mit Video0:25
  6. Eine Frau greift nach eine Glas mit Rum. (Symbolbild)

    Eine der häufigsten Todesursachen:Jährlich sieben Millionen Klinikbehandlungen wegen Alkohols

    mit Video0:20
  7. Rihanna ist zu sehen, der Hintergrund ist dabei unscharf.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Rihanna knackt Single-Verkaufsrekord

  8. Eine Frau trägt Kleidung mit Feminismussymbol und geballter Faust (Archivfoto)

    Debatte über Rollenbilder:Feminismus-Streit: Sind Männer das Problem?

    mit Video28:25
  9. Screenshot aus Video: Crashtest mit Kindersitz

    Stiftung Warentest und ADAC warnen:Autokindersitze im Test: Diese Modelle sind lebensgefährlich

    mit Video2:21
  10. Ersthelfer verladen nach einem Amoklauf am 15.04.2026 in Kahramanmaras in der Türkei einen Leichensack in einen Krankenwagen.

    Gewalttat im Südosten des Landes:Türkei: Achtklässler schießt an Schule um sich - neun Tote

    mit Video0:21
  11. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.

    Experten weiterhin skeptisch:Privater Rettungsversuch für Wal Timmy soll sofort starten

    mit Video1:45
  12. Ein mittelalter Mann in dunkelgrauem Anzug schaut in die Kamera. Im Hintergrund ist ein großes XY zu sehen.

    Update zur aktuellen Sendung:Aktenzeichen XY... Ungelöst: Der Stand der Ermittlungen

    mit Video5:33
  13. Taifun "Sinlaku"

    Schwerster Tropensturm des Jahres:Supertaifun "Sinlaku" wütet über den Marianen

    mit Video0:21
  14. Zora Klipp steht hinter einem Kochtresen.

    "Küchenschlacht XXL"- Moderatorin:Zora Klipp: "Ich wusste, dass ich eine Familie will"

    von Steffen Wachs, Hamburg
    mit Video7:26
  15. Eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Autobahnpolizei Weinsberg steht am Rand der A6.

    "Speedweek":Blitzermarathon erreicht am Mittwoch den Höhepunkt

    mit Video0:25
  16. Torsten Sträter

    Comeback für Mai geplant:Torsten Sträter hat einen Tumor - Auftritte abgesagt

    mit Video0:23
  17. Brandenburg, Petersdorf: Blitze eines Gewitters leuchten über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Archivbild

    Blitzatlas für Deutschland:Wie viele Blitze es 2025 in Ihrer Region gab

    mit Video0:56
  18. Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Der Buckelwal liegt weiterhin vor der Insel Poel.

    Umweltminister warnt:Falsche Spendenaufrufe für gestrandeten Buckelwal

    mit Video2:21
  19. Collien Fernandes bei der Demonstration gegen sexualisierte Gewalt unter dem Motto "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln." auf dem Rathausmarkt. Hamburg, 26.03.2026

    Spanien gibt Ermittlungen ab:Collien Fernandes: Justiz in Potsdam übernimmt

    mit Video2:20
  20. Max Müller zur 600. Folge Rosenheim-Cops

    Rosenheim-Cops:Max Müller will sich mehr um seine Mutter kümmern

    mit Video1:09
  21. Phil Collins feiert seinen 75. Geburtstag

    Neuzugänge in der Ruhmeshalle 2026:Phil Collins, Oasis und Sade in Rock and Roll Hall of Fame

    mit Video0:58