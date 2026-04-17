Genaue Ursache noch unklar:Runkel: Drei Tote bei Unglück in Lederfabrik in Hessen
Bei einem Unglück in einer Lederfabrik in Runkel sind drei Menschen gestorben. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Vermutet wird eine Kohlenmonoxidvergiftung.
Bei einem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik und Pelzgerberei in Runkel in Hessen sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer seien schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Landesinnenministerium mit. Die Verletzten schweben nach offiziellen Angaben in Lebensgefahr.
Rund 150 Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Gefahrenabwehr waren zeitweise im Einsatz.
Innenminister: Vermutlich Kohlenmonoxidvergiftung
Nach Angaben von Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) gehen die Behörden davon aus, dass es in der Grube der Gerberei zu einer Kohlenmonoxidvergiftung gekommen sei, die zum Tod der Arbeiter geführt habe.
Nach ersten Erkenntnissen waren sie nacheinander in die Grube gestiegen und dort verunglückt.
Betrieb arbeitet mit verschiedenen Chemikalien
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte der Pressesprecher der Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg. Es seien keine giftigen Stoffe aus der Grube ausgetreten.
Die Toten und Verletzten seien am späten Nachmittag aus einer Auffangklärgrube der Gerberei geborgen worden. Sie waren von einem Mitarbeiter der Firma gefunden worden. Mit welchen Chemikalien sie genau in Berührung gekommen seien, müsse noch ermittelt werden.
Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, würden die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt. Davon sind nach derzeitigem Stand etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen.
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