Bremen: Teurer "Kreativraum", Jobcenter-Geschäftsführer abberufen

Weil ein Besprechungsraum im Jobcenter Bremen fast eine Million Euro kostete, muss der Geschäftsführer seinen Posten räumen. Die Kosten stünden in keinem Verhältnis, so die Kritik.

Der Geschäftsführer vom Jobcenter Bremen, Thorsten Spinn, wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Hintergrund sind zu hohe Ausgaben für Räume im Jobcenter. 12.06.2026 | 0:37 min

Nach Kritik an explodierenden Kosten in Höhe von fast einer Million Euro für einen Besprechungsraum hat der Geschäftsführer des Bremer Jobcenters seinen Posten verloren. Die Trägerversammlung entband Thorsten Spinn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben, wie die Arbeitsagentur und das Arbeitsressort mitteilten.

Zur Trägerversammlung gehören Vertreter des Jobcenters, des Arbeits- und des Finanzressorts. Der sogenannte "Kreativraum" mit Designermöbeln kostete rund 906.000 Euro. Das stünde in keinem Verhältnis, kritisierte die Trägerversammlung, die nach eigenen Angaben nicht darüber informiert war. Weitere 293.000 Euro entfielen auf einen Raum für ein Projekt für Frauen in der Arbeitswelt.

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Bremer Arbeitssenatorin reagiert

Bremens Arbeitssenatorin Claudia Schilling (SPD) zeigte sich entsetzt. "Die vorliegenden Erkenntnisse haben das Vertrauen der Träger in die Geschäftsführung nachhaltig erschüttert", sagte die SPD-Politikerin. "Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung erforderlich, Thorsten Spinn als Geschäftsführer abzuberufen."

Die Trägerversammlung kündigte an, über weitere organisatorische, personelle und haushaltsrechtliche Konsequenzen zu beraten und den Skandal vollständig aufzuklären.

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Quelle: dpa