Hilfe geholt: Verletzter Kormoran klopft an Tür von Notaufnahme

Ein ungewöhnlicher Hilferuf hat eine Klinik in Bremen erreicht: Ein Kormoran klopfte mit dem Schnabel an die Tür der Notaufnahme. Ein Angelhaken hatte sich darin verfangen.

Ein verletzter Kormoran hat sich bei einer Bremer Notaufnahme gemeldet. Der Vogel hatte einen Angelhaken im Schnabel stecken. 15.02.2026 | 0:37 min

Ein außergewöhnlicher Patient hat am Sonntag in Bremen die Notaufnahme des Klinikums Links der Weser aufgesucht. Ein Kormoran habe sich vor der Zugangstür der Notaufnahme bemerkbar gemacht, indem er mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür pickte, teilte die Feuerwehr Bremen am Abend mit.

Im Schnabel des Wildvogels hatte sich demnach ein dreifacher Angelhaken festgesetzt. Die Mitarbeiter der Notaufnahme hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Angelhaken in Schnabel ist sehr gefährlich

Ein Kormoran ist ein schwarz glänzender Wasservogel mit langem Hals, keilförmigem Kopf und einem markanten scharfen Schnabel mit Hakenspitze. Die Tiere mit ihren funkelnd grünen Augen gelten als "Meistertaucher". Eigentlich seien die Vögel scheu, schreibt die Feuerwehr. Aber:

Ein Angelhaken im Vogelschnabel ist für das Tier extrem gefährlich - Infektionen, Schmerzen, sogar Verhungern wären möglich. „ Feuerwehr Bremen

Mitgliedern der Feuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme gelang es, den Angelhaken zu entfernen und die Wunde zu versorgen. Danach wurde der Kormoran in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.

