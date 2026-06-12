Mexikos größter Schwarzmarkt: Als Maradona im Fake-Trikot traf

Im Armenviertel Tepito gibt es den größten Schwarzmarkt für gefälschte Trikots in ganz Lateinamerika. Ausgerechnet von hier stammt das teuerste WM-Trikot der Welt.

Einen Tag vor Beginn der Fußball-WM im Aztekenstadion sendet das ZDF ein "auslandsjournal spezial" aus Mexiko. Moderatorin Alica Jung misst im Land das WM-Fieber. 10.06.2026 | 28:58 min

Nein, Diego Maradona selbst war - soweit bekannt - nie in Tepito, einem heruntergekommenen und verrufenen Viertel in Mexiko-Stadt. Doch sein berühmtes Tor mit der "Hand Gottes" erzielte der Weltmeister 1986 in einem gefälschten Trikot von hier. Doch dazu später mehr.

Alltag in Tepito: Drogen und Gewalt

Tepito gilt als eines der gefährlichsten Viertel von Mexico City. Das Kartell "La Unión Tepito" handelt hier mit Drogen. Gewalt, Erpressung und Schutzgeld sind an der Tagesordnung. Allein unterwegs sein ist hier keine gute Idee. Uns begleitet daher Salvador Antonio Gómez Hubert, kurz Bebe.

ZDF-Reporterin Alica Jung begleitet Salvador Antonio Gómez Hubert, kurz Bebe, durch Tepito. Quelle: ZDF

Er ist hier geboren, ein echter Tepitenio: "Es kann schon hart sein hier. Denn manchmal weiß man nicht, ob man am nächsten Tag aufwachen wird oder ob man überhaupt überleben wird. Aber man ist immer bestrebt, für das Wohlergehen seiner Familie zu sorgen."

Knochensuppe als Leibspeise

Berühmt ist die Leibspeise im Viertel, sie heißt Migas, eine würzige Knochensuppe für wenig Geld. Noch berühmter aber ist der Trikotmarkt. Fans kommen aus dem ganzen Land hierher, auch ein paar Ausländer. In Mexiko gibt es an jeder Straßenecke gefälschte Nationaltrikots, hier aber verkaufen sie alle Farben.

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Razzien vor der WM

Im Vorfeld der WM hat die Polizei Razzien durchgeführt und die gefälschten Trikots, die für 15 Euro verkauft werden und aus China kommen, beschlagnahmt. Doch am nächsten Tag sei alles schon wieder wie immer gewesen, erzählt Verkäufer Ricardo Espinosa:

Wir haben Angst davor, dass sie uns die Grundlage entziehen, von der wir leben, essen, das Geld nach Hause bringen. Wir haben Angst, dass sie uns das wegnehmen. „ Ricardo Espinosa, Trikot-Verkäufer

Ob er sich schlecht dabei fühlt, gefälschte Trikots zu verkaufen? Espinosa reagiert mit Spott:

Gegenüber der FIFA, jetzt mal im Ernst? Das sind die Korruptesten der Welt und die Organisation, die das meiste Geld der Welt produziert. „ Ricardo Espinosa, Trikot-Verkäufer

Maradona und die Hand Gottes

Und dann erzählt er die Geschichte, die den Schwarzmarkt vor genau 40 Jahren schon einmal berühmt gemacht hat und die seither einen festen Platz im kleinen Museum von Tepito hat. Argentinien hatte gerade die Militärdiktatur überwunden, das Volk setzte große Hoffnung auf seine Nationalmannschaft um Legende Diego Maradona. Doch die dunkelblauen Auswärts-Trikots waren den Spielern zu dick und zu warm.

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Kurzerhand wurden Mitarbeiter des Fußballverbands nach Tepito geschickt, erinnert sich Ricardo Espinosa: "Der argentinische Fußballverband schickte also eine Delegation hierher auf unseren Markt - und sie wurden fündig. Maradona hat also in Tepito-Trikots gewonnen." Und es war nicht irgendein Sieg.

Es war das WM-Viertelfinale im Aztekenstadion. Es ging gegen England - nur wenige Jahre nach dem verlorenen Falkland-Krieg war das mehr als nur Fußball. Und in dem Spiel traf Maradona unvergessen mit der "Hand Gottes".

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Teuerstes Trikot der Welt

Das Ende der Geschichte: Tepito wurde bekannt, blieb aber arm. Maradona wurde Weltmeister und eine Legende. Und sein Trikot, das er gegen England trug und das aus Tepito stammte, wurde das vermutlich teuerste der Welt. Und machte ausgerechnet einen Engländer reich.

Maradona hatte es nämlich nach dem Schlusspfiff mit seinem Gegenspieler Steve Hodge getauscht. Und der versteigerte es vor vier Jahren bei Sotheby's für unfassbare 7,14 Millionen britische Pfund - das sind mehr als acht Millionen Euro.

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