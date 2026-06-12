Hamburger Flughafen: Sicherheitskontrolle zeitweise gesperrt

Mann unbefugt im Sicherheitsbereich:Hamburg: Flughafenbetrieb zeitweise gestoppt
Am Hamburger Flughafen war der Sicherheitsbereich nach einer Räumung durch die Polizei zeitweise gesperrt. Ein Mann, der den Bereich unbefugt betreten hatte, löste die Sperrung aus.
In Hamburg ist der Flughafenbetrieb gut zweieinhalb Stunden nach der Sperrung des Sicherheitsbereiches wieder aufgenommen worden. Die Sicherheitskontrollen seien wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.
Nach Angaben des Hamburger Flughafens war am Morgen gegen 9 Uhr ein Teil des Airports geräumt worden, weil ein Mann - wohl aus Versehen - einen Sicherheitsbereich betreten hatte. Der Mann sei "unbewusst durch Drücken eines Notknopfes" in den Bereich gelangt. Er sei schnell aufgefunden worden.
Verzögerungen und Ausfälle wegen Räumung
Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann eventuell gefährliche Gegenstände im Sicherheitsbereich hinterlegt hatte oder andere Gefahren bestanden, war der leergeräumte Bereich komplett durchsucht worden.
Nach Angaben der Bundespolizei mussten Reisende, die sich hinter der Sicherheitskontrolle befanden, zurück vor die Kontrolle. Auch bereits in den Maschinen sitzende Passagiere mussten demnach wieder aussteigen. Der Flughafen bestätigte das. Es habe sich um eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme gehandelt.
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