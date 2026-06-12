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Panorama

Hamburger Flughafen: Sicherheitskontrolle zeitweise gesperrt

Mann unbefugt im Sicherheitsbereich:Hamburg: Flughafenbetrieb zeitweise gestoppt

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Am Hamburger Flughafen war der Sicherheitsbereich nach einer Räumung durch die Polizei zeitweise gesperrt. Ein Mann, der den Bereich unbefugt betreten hatte, löste die Sperrung aus.

Zahlreiche Menschen stehen im Terminal des Hamburger Flughafens.

Am Hamburger Flughafen wurde der Sicherheitsbereich aufgrund einer "polizeilichen Lage" geräumt. Der Flughafen sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Alle Abflüge wurden zunächst verschoben.

12.06.2026 | 0:22 min

In Hamburg ist der Flughafenbetrieb gut zweieinhalb Stunden nach der Sperrung des Sicherheitsbereiches wieder aufgenommen worden. Die Sicherheitskontrollen seien wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Wir kehren wieder in den Normalbetrieb zurück.

Mitteilung des Hamburger Flughafens

Nach Angaben des Hamburger Flughafens war am Morgen gegen 9 Uhr ein Teil des Airports geräumt worden, weil ein Mann - wohl aus Versehen - einen Sicherheitsbereich betreten hatte. Der Mann sei "unbewusst durch Drücken eines Notknopfes" in den Bereich gelangt. Er sei schnell aufgefunden worden.

Zahlreiche Menschen stehen am 12.06.2026 im Terminal des Hamburger Flughafens, da zeitweiße der Sicherheitsbereich gesperrt werden musste.

Lange Schlangen am Hamburger Flughafen: Nach der Sperrung des Sicherheitsbereiches läuft der Betrieb wieder an.

Quelle: dpa

Verzögerungen und Ausfälle wegen Räumung

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann eventuell gefährliche Gegenstände im Sicherheitsbereich hinterlegt hatte oder andere Gefahren bestanden, war der leergeräumte Bereich komplett durchsucht worden.

Nach Angaben der Bundespolizei mussten Reisende, die sich hinter der Sicherheitskontrolle befanden, zurück vor die Kontrolle. Auch bereits in den Maschinen sitzende Passagiere mussten demnach wieder aussteigen. Der Flughafen bestätigte das. Es habe sich um eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme gehandelt.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Sicherheitsbereich am Flughafen teils geräumt" am 12.06.2026 um 12:20 Uhr.
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Hamburg

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