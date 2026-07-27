Mentale Gesundheit in den Niederlanden:Hier hört zu, wer den Schmerz kennt
von Renée Severin
Wenn junge Menschen mental leiden, fehlt ihnen oft der Zugang zu Therapie. Auch Hemmungen sind oft groß. Eine Initiative in Maastricht setzt hier an - Betroffene hören einander zu.
Während der Corona-Pandemie beginnt für Femke ein harter Kampf: Die heute 24-Jährige erkrankt an einer Essstörung. "Ich habe die meiste Zeit online verbracht, all die Models gesehen, Mädchen und Bilder von Körpern", erinnert sie sich. Rund um die Uhr habe sie gekämpft, Essen allgegenwärtig: "Du bist so allein damit." Femke beginnt eine Therapie, doch:
Deshalb entscheidet sie sich damals, anderen zu helfen und ihre Erfahrungen zu nutzen. Als Freiwillige hört sie anderen in Maastricht zu, wenn sie ein Problem haben. "Einmal kam ein Mädchen hierher, sie hat nicht viel gesagt. Ich wusste sofort, dass sie eine Essstörung hat." Genau das ist die Idee hinter @ease - einer Anlaufstelle für junge Menschen, die ergänzen soll, was im Gesundheitssystem fehlt.
Kein Ersatz für Psychotherapie
Dahinter steckt Peer-to-Peer-Support: Menschen, die oft selbst Erfahrungen mit mentalen Problemen haben, sind für andere Betroffene da. Tagsüber warten Gleichaltrige, sogenannte Peers, in Maastricht auf Youngster, also junge Menschen, die etwas belastet. Das gibt es so bisher in zwölf niederländischen Städten und richtet sich an junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren.
Arianne Westhuis ist die Direktorin von @ease. Gegenüber ZDFheute erklärt sie: "Es geht vor allem darum, vorzubeugen, bevor die Probleme immer schlimmer werden." Dafür gebe es sonst keine Anlaufstelle. Das Konzept kommt ursprünglich aus Australien, gibt es so ähnlich etwa auch in Dänemark.
Das Angebot soll Psychotherapie nicht ersetzen, sondern ihr zuvorkommen. "Wir schlagen eine Brücke zum System", so Westhuis. Obwohl die Grundidee ist, schon bei milderen Problemen zu helfen, kommen oft Youngster mit ernsten Problemen, Essstörungen sind nur ein Beispiel.
Gesprächsangebot ohne Termin, Diagnose und Warteliste
Größtenteils finanziert durch Spenden, können Youngster ohne Termin und anonym vorbeikommen, ohne Warteliste oder Diagnose vom Arzt. Die Kommunen stellen die Locations.
Neben dem Gesprächsangebot finden regelmäßig auch verschiedene Aktivitäten wie Koch- oder Spieleabende statt, um die Hemmschwelle, über Probleme zu reden, zusätzlich zu senken, aber auch um eine Lösung gegen Einsamkeit zu bieten. Oft unterschwellig spiele Einsamkeit in fast jedem Gespräch hier eine Rolle, berichtet Femke. Sie hört Betroffenen bei @ease zu. Das Gefühl staue sich bei vielen auf. "Aber darüber zu reden, kann helfen, dass es sich nicht mehr so schwer anfühlt", so Femke.
Universität Maastricht begleitet @ease
Psychologin Sophie Leijdesdorff begleitet die Initiative mit der Universität Maastricht: "Wir wissen, dass die meisten psychischen Erkrankungen sich früh im Leben entwickeln", deshalb wolle man dort ansetzen, in einer Lebensphase, die so wichtig für die eigene Entwicklung sei.
Per Fragebogen halten die Peers bei @ease fest, wie sich die Youngster fühlen. Das Angebot sei demnach nicht so offiziell, da die Betroffenen nicht mit Psychologen, sondern mit Gleichaltrigen sprechen, erläutert Leijdesdorff - ohne Termin, ohne Überweisung. Außerdem müssten sie sich nicht mit Fragen zur Krankenkasse und Bezahlung herumschlagen.
Psychologen oder Psychiater als Back-Up
In der Anlaufstelle stehen zudem Psychologen und Psychiater zur Verfügung. Gestellt werden sie in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen in der jeweiligen Stadt. Als Stütze für die Freiwilligen gehen sie jedes Gespräch im Anschluss noch mal durch - und stehen zur Seite, wenn sie Unterstützung brauchen.
Denn jede dritte bis vierte Person, die @ease aufsucht, hat Suizidgedanken. Auch darüber müsse gesprochen werden können, so Direktorin Arianne Westhuis.
Hilfe bei akuten psychischen Schwierigkeiten und bei Suizidgedanken:
Wollen Angebot in den Niederlanden erweitern
Künftig soll das Angebot in den Niederlanden weiter ausgeweitet werden. "Wir wollen, dass die Betroffenen uns per Fahrrad oder zu Fuß erreichen können." In der Pandemie kam schon ein Chat dazu, den die Standorte abwechselnd betreuen.
Derzeit gibt es 250 aktive Freiwillige im ganzen Land. Die Hälfte studiert Psychologie oder Medizin. Auch Femke will später Therapeutin werden: "Weil ich weiß, wie schwer es ist, sich Hilfe zu suchen."
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten aus den Niederlanden
Russischer Angriffskrieg:Neun Länder dabei: Raketenabwehr-Bündnis für Kiew und Europamit Video6:50
Ausgebremst für mehr Sicherheit:Die Niederlande testen Tempolimit auf RadwegenBritta Behrendt, Amsterdam
Raus aus dem Trump-Land:Warum US-Amerikaner in die Niederlande auswandern wollenvon Sophie Burkhartmit Video2:17
- Interview
Gegen Hitze in der Stadt:Mit Moos Gebäude kühlen: Was der große Vorteil istmit Video43:29
Mehr zu mentaler Gesundheit
Krebs und psychische Folgen:Leben nach dem Krebs: Wenn die Angst bleibtvon Juliane Kussmannmit Video4:35
Anonyme Hilfe bei mentalen Problemen:Apotheken als Safe Space für Jugendlichevon Jenifer Girkemit Video2:52
Debatte um Arbeitsmoral:"Junge Leute sind fleißig wie lange nicht mehr"von Annika Blockmit Video4:56
Dank Schule gesund durchs Leben:Wie Schüler ihr Gesundheitsbewusstsein stärkenvon Thomas Bleichmit Video5:14