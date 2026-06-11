Fußball-WM: In USA drohen Unwetter - Spielunterbrechungen möglich

Die Fußball-WM fällt in eine Zeit, in der in den USA mit zahlreichen Unwettern zu rechnen ist. Spieler und Fans müssen sich auf Unterbrechungen der Matches einstellen.

Gewitterchaos bei der WM? Was Fans und Spielern droht

Fans und Spieler in den USA müssen sich bei der Fußball-WM auf extremes Wetter einstellen. Quelle: dpa

Donnergrollen, Blitzeinschläge, verspäteter Anpfiff: Der finale-WM-Test Englands hat am Mittwoch wegen eines Gewitters erst mit einer satten Stunde Verspätung begonnen. Was die Engländer am Mittwoch in Orlando/Florida erlebten, könnte sich während des Turniers noch mehrfach wiederholen. Und mitunter drastische Auswirkungen haben.

Fußball-WM fällt in Gewittersaison in den USA

Die Fußball-WM findet mitten in der Hochphase der Gewittersaison in den USA statt. Gleich an mehreren Spielorten drohen heftige Unwetter - darunter auch die texanische Stadt Houston, wo die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Sonntag ihr Auftaktspiel gegen Curacao bestreitet.

Durch die hohen Ticketpreise versprechen sich Restaurants und Bars in Venice Beach ein gutes Geschäft. Mit verschiedenen Angeboten versuchen sie, Fußballfans aus aller Welt zusammenzubringen. 11.06.2026 | 1:23 min

Bereits am vergangenen Wochenende war das Testspiel des WM-Teilnehmers Saudi-Arabien gegen Puerto Rico in Austin/Texas wegen eines Gewitters für fast zwei Stunden unterbrochen worden.

Bei Blitzeinschlag muss WM-Spiel unterbrochen werden

Kompliziert könnte es werden, wenn ein Gewitter während eines WM-Spiels über mehrere Stunden anhält. Wird im Umkreis von acht Meilen um ein WM-Stadion ein Blitzeinschlag registriert, muss das Spiel unterbrochen werden. Es folgt ein Countdown von 30 Minuten, nach dessen Ablauf weitergespielt werden kann. Vorausgesetzt, es kommt währenddessen nicht zu einem erneuten Blitzeinschlag - dann wird die Uhr auf 30 Minuten zurückgesetzt.

Wer am 19. Juli in New York also Weltmeister werden will, muss bis dahin nicht nur erfolgreich Fußball spielen - sondern auch die Tücken des nordamerikanischen Sommerwetters umdribbeln.

Heute beginnt die Fußball-WM. Die deutschen Spieler müssen sich aber noch drei Tage gedulden. Am Sonntag geht es los gegen den ersten Gruppengegner Curacao. 11.06.2026 | 1:51 min

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