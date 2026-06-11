WM: Diese Spiele darf man in der Gruppenphase nicht verpassen

48 Teams und 104 Spiele: So viele gab es bei einer Fußball-WM noch nie. Wir haben euch die Highlights des ersten Spieltags zusammengestellt.

Diese WM-Spiele darf man in der ersten Woche nicht verpassen

Am Donnerstagabend startet die XXL-Fußball-WM - in drei Ländern und vier Zeitzonen mit 48 Mannschaften. Ein Turnier der Superlative. 11.06.2026 | 1:55 min

Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada droht man schnell den Überblick zu verlieren. Mit 48 Teams und 104 Spielen ist das Fußball-Turnier die umfangreichste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Kritiker befürchten, dass durch Partien mit nominell schwächeren Teams das Niveau deutlich leiden wird.

Doch auch am ersten Spieltag stehen neben der Partie der DFB-Elf gegen Curacao schon Partien an, auf die sich sowohl aus sportlicher als auch aus nicht-sportlicher-Sicht ein genauerer Blick lohnt. Wir haben euch die Duelle aufgelistet:

Mexiko gegen Südafrika, 11.06., 21:00 Uhr, ZDF

WM-Eröffnungsspiele haben immer einen besonderen Charakter. Schon 90 Minuten vor Anpfiff soll im altehrwürdigen Azteken-Stadion von Mexiko City die große Eröffnungsshow unter anderem mit einem Auftritt von Shakira starten. Gleichzeitig demonstrieren seit Tagen radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE in Mexiko-Stadt für die Rücknahme einer umstrittenen Rentenreform und könnten auch rund um das Eröffnungsspiel protestieren. Zudem drohen am Abend des Eröffnungsspiels Unwetter.

Aus sportlicher Sicht will Gastgeber Mexiko rund um den 17-jährigen Hoffnungsträger Gilberto Mora einen Traumstart ins Turnier hinlegen. Bemerkenswert: Vor 16 Jahren hieß das Eröffnungsspiel schon einmal Mexiko gegen Südafrika: In Johannesburg trennten sich die Teams mit 1:1.

Mexiko, ein altehrwürdiges Stadion, schon zum dritten Mal WM-Gastgeber. 1970, 1986 und 2026. Ein guter Ort für den Auftakt? ZDF-Fußball-Experte René Adler ordnet ein. 11.06.2026 | 8:45 min

Brasilien gegen Marokko, 14.06, 00:00 Uhr, ZDF

Der Rekord-Weltmeister Brasilien unter Trainer-Legende Carlo Ancelotti ist traditionell immer zu den Favoriten zu zählen - doch an der jetzigen Form des Teams scheiden sich die Geister. Mit Neymar hat Ancelotti einen unfitten Alt-Superstar nominiert, "ein Maskottchen" wie viele Kritiker spotten. Sportlich dürfte der Champions-League-Sieger von 2014 keine Rolle im Kader spielen, der mit Barcelonas Raphina oder Real Madrids Vinicus Junior vor allem in der Offensive Weltklasse verkörpert. Jedoch bleibt abzuwarten, wie die Balance zwischen Offensive und Defensive harmonieren wird.

Mit Marokko wartet im ersten Gruppenspiel der Sieger des Afrika-Cups, der das Kontinental-Turnier nach einem Skandal-Finale gegen Senegal vor Gericht gewann. Die Afrikaner reisen in bestechender Form zur WM und sind gegen Brasilien sicher kein klassischer Außenseiter. Im MetLife Stadium von New Jersey, in dem auch das Finale ausgetragen wird, könnte es direkt zu einem spektakulären Spiel kommen.

Das sind die Rekord-Weltmeister ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Niederlande gegen Japan, 14.06., 22:00 Uhr, Magenta

Auftritt der Geheimfavoriten? Mit den Niederlanden und Japan treffen am ersten Gruppenspieltag zwei Teams aufeinander, die auf einigen Experten-Zetteln als Geheimfavorit gelistet sind. Japan hat die letzten sechs Spiele gewonnen und darunter unter anderem Favoriten wie Brasilien und England geschlagen. Gegen die ebenfalls stark besetzten Niederländer wird sich zeigen, ob die Japaner diesen Lauf auch bei der WM fortsetzen können.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Iran gegen Neuseeland, 16.06.2026, 03:00 Uhr, ZDF

Für Nachteulen könnte diese Partie interessant werden - allerdings nicht wegen ihrer sportlichen Aussagekraft, sondern wegen der Begleitumstände rund um das iranische Nationalteam. Während der Krieg zwischen den USA und Iran weiter andauert, musste das Team von Trainer Amir Ghalenoei schon sein WM-Quartier nach Mexiko verlagern.

Am Dienstag in Los Angeles wird mit Spannung erwartet, mit welchen Begleitumständen das Spiel stattfinden kann - und ob US-Präsident Donald Trump auch einen Kommentar dazu abgeben wird.

Zwischen Fußballfieber und Nachtruhe: Nach 22 Uhr gelten strenge Lärmgrenzen, drinnen wie draußen. Welche Sonderregeln für Fußballabende gelten und worauf Fußballfans achten sollten. 11.06.2026 | 2:42 min

England gegen Kroatien, 17.06.2026, 22:00 Uhr, ZDF

Dass man Kroatien bei großen Turnieren immer auf dem Zettel haben muss, haben spätestens die letzten zwei Weltmeisterschaften gezeigt. Bei denen stürmte das Team mit den Karo-Trikots 2018 ins Finale und 2022 ins Halbfinale. Mit dabei ist immer noch Altmeister Luka Modric. Doch ob er gegen die favorisierten Engländer noch zum Faktor werden kann, bleibt abzuwarten.

Die Three Lions laufen in nahezu jedem Mannschaftsteil mit einer Weltklasse-Besetzung auf. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel kann beispielsweise auf Bayerns Harry Kane, Real Madrids Jude Bellingham und Arsenals Declan Rice setzen. Die Partie gegen Kroatien ist die auf dem Papier wohl hochklassigste am ersten Gruppenspieltag.

Die Engländer mit Trainer Thomas Tuchel hatten ihre WM-Generalprobe gegen Costa Rica. Harry Kane hat zwar nicht getroffen, dennoch gab es einen souveränen 3:0 Erfolg. 11.06.2026 | 1:01 min

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

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