WM: Diese Spiele darf man in der Gruppenphase nicht verpassen

Hingucker schon am ersten Spieltag:Diese WM-Spiele darf man in der ersten Woche nicht verpassen
von Tim-Julian Schneider
48 Teams und 104 Spiele: So viele gab es bei einer Fußball-WM noch nie. Wir haben euch die Highlights des ersten Spieltags zusammengestellt.
Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada droht man schnell den Überblick zu verlieren. Mit 48 Teams und 104 Spielen ist das Fußball-Turnier die umfangreichste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Kritiker befürchten, dass durch Partien mit nominell schwächeren Teams das Niveau deutlich leiden wird.
Doch auch am ersten Spieltag stehen neben der Partie der DFB-Elf gegen Curacao schon Partien an, auf die sich sowohl aus sportlicher als auch aus nicht-sportlicher-Sicht ein genauerer Blick lohnt. Wir haben euch die Duelle aufgelistet:
Mexiko gegen Südafrika, 11.06., 21:00 Uhr, ZDF
WM-Eröffnungsspiele haben immer einen besonderen Charakter. Schon 90 Minuten vor Anpfiff soll im altehrwürdigen Azteken-Stadion von Mexiko City die große Eröffnungsshow unter anderem mit einem Auftritt von Shakira starten. Gleichzeitig demonstrieren seit Tagen radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE in Mexiko-Stadt für die Rücknahme einer umstrittenen Rentenreform und könnten auch rund um das Eröffnungsspiel protestieren. Zudem drohen am Abend des Eröffnungsspiels Unwetter.
Aus sportlicher Sicht will Gastgeber Mexiko rund um den 17-jährigen Hoffnungsträger Gilberto Mora einen Traumstart ins Turnier hinlegen. Bemerkenswert: Vor 16 Jahren hieß das Eröffnungsspiel schon einmal Mexiko gegen Südafrika: In Johannesburg trennten sich die Teams mit 1:1.
Brasilien gegen Marokko, 14.06, 00:00 Uhr, ZDF
Der Rekord-Weltmeister Brasilien unter Trainer-Legende Carlo Ancelotti ist traditionell immer zu den Favoriten zu zählen - doch an der jetzigen Form des Teams scheiden sich die Geister. Mit Neymar hat Ancelotti einen unfitten Alt-Superstar nominiert, "ein Maskottchen" wie viele Kritiker spotten. Sportlich dürfte der Champions-League-Sieger von 2014 keine Rolle im Kader spielen, der mit Barcelonas Raphina oder Real Madrids Vinicus Junior vor allem in der Offensive Weltklasse verkörpert. Jedoch bleibt abzuwarten, wie die Balance zwischen Offensive und Defensive harmonieren wird.
Mit Marokko wartet im ersten Gruppenspiel der Sieger des Afrika-Cups, der das Kontinental-Turnier nach einem Skandal-Finale gegen Senegal vor Gericht gewann. Die Afrikaner reisen in bestechender Form zur WM und sind gegen Brasilien sicher kein klassischer Außenseiter. Im MetLife Stadium von New Jersey, in dem auch das Finale ausgetragen wird, könnte es direkt zu einem spektakulären Spiel kommen.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Niederlande gegen Japan, 14.06., 22:00 Uhr, Magenta
Auftritt der Geheimfavoriten? Mit den Niederlanden und Japan treffen am ersten Gruppenspieltag zwei Teams aufeinander, die auf einigen Experten-Zetteln als Geheimfavorit gelistet sind. Japan hat die letzten sechs Spiele gewonnen und darunter unter anderem Favoriten wie Brasilien und England geschlagen. Gegen die ebenfalls stark besetzten Niederländer wird sich zeigen, ob die Japaner diesen Lauf auch bei der WM fortsetzen können.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Iran gegen Neuseeland, 16.06.2026, 03:00 Uhr, ZDF
Für Nachteulen könnte diese Partie interessant werden - allerdings nicht wegen ihrer sportlichen Aussagekraft, sondern wegen der Begleitumstände rund um das iranische Nationalteam. Während der Krieg zwischen den USA und Iran weiter andauert, musste das Team von Trainer Amir Ghalenoei schon sein WM-Quartier nach Mexiko verlagern.
Am Dienstag in Los Angeles wird mit Spannung erwartet, mit welchen Begleitumständen das Spiel stattfinden kann - und ob US-Präsident Donald Trump auch einen Kommentar dazu abgeben wird.
England gegen Kroatien, 17.06.2026, 22:00 Uhr, ZDF
Dass man Kroatien bei großen Turnieren immer auf dem Zettel haben muss, haben spätestens die letzten zwei Weltmeisterschaften gezeigt. Bei denen stürmte das Team mit den Karo-Trikots 2018 ins Finale und 2022 ins Halbfinale. Mit dabei ist immer noch Altmeister Luka Modric. Doch ob er gegen die favorisierten Engländer noch zum Faktor werden kann, bleibt abzuwarten.
Die Three Lions laufen in nahezu jedem Mannschaftsteil mit einer Weltklasse-Besetzung auf. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel kann beispielsweise auf Bayerns Harry Kane, Real Madrids Jude Bellingham und Arsenals Declan Rice setzen. Die Partie gegen Kroatien ist die auf dem Papier wohl hochklassigste am ersten Gruppenspieltag.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026