104 Spiele in drei Gastgeberländern: Die Fußball-WM 2026 wird die bisher größte Ausgabe des Turniers. Ein Überblick in Grafiken zu Rekorden, Teilnehmern und Spielorten.

Die Fußball-WM stellt die Spieler vor große körperliche Herausforderungen, denn die Stadien liegen in ganz unterschiedlichen Klimazonen. Ein grafischer Überblick. 09.06.2026 | 1:32 min

Im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt eröffnet Gastgeber Mexiko heute die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2026 gegen Südafrika. Es ist die bisher größte Ausgabe des Turniers, 48 Länder in 12 Gruppen sind qualifiziert.

So stehen die WM-Teilnehmer derzeit in der Weltrangliste

Für den derzeit Weltranglistenersten Argentinien geht es um die Titelverteidigung. In Gruppe J trifft die Elf um Kapitän Lionel Messi auf Algerien, Österreich und Jordanien.

Diese 48 Länder sind für die WM 2026 qualifiziert ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wo die DFB-Elf spielt

Das deutsche Team wurde in Gruppe E gelost und bestreitet sein Auftaktspiel am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Anpfiff ist um 19 Uhr deutscher Zeit - und um 12 Uhr Ortszeit. Tippen Sie auf die Punkte, um mehr über die Stadien und die klimatischen Bedingungen zu erfahren.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus DFB-Elf) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Um sich für eines der Sechzehntelfinale und damit für die K.-o.-Phase zu qualifizieren, muss Deutschland Gruppenerster oder -zweiter werden - oder zu den acht besten Gruppendritten gehören.

So hat Deutschland zuletzt abgeschnitten

Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft dabei auf ein besseres Abschneiden als bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Russland und Katar. Dort war bereits in der Gruppenphase Endstation.

WM: So weit kam Deutschland bisher ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Welches Land holte die meisten WM-Titel?

Erster Weltmeister jemals wurde 1930 die Mannschaft aus Uruguay. Zwei Mal siegte das lateinamerikanische Land bereits bei den Weltmeisterschaften - aber bestritt bisher nur ein Finalspiel: Beim zweiten uruguayischen Triumph 1950 wurde der Turniersieger durch eine weitere Gruppenphase gekürt, eine K.-o.-Phase gab es nicht.

Das sind die Rekord-Weltmeister ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mit bisher acht Finalteilnahmen und vier WM-Titeln zählt Deutschland zu den meistdekorierten Fußball-Nationen. Am häufigsten triumphierte aber die brasilianische Mannschaft mit fünf Titeln, zuletzt 2002 im Finale gegen das deutsche Team.

Diese Spieler trafen am häufigsten

Bei den Rekord-Torschützen der WM liegt seit 2014 Miroslav Klose vorne. 16 WM-Tore erzielte der Stürmer in seiner Karriere, das letzte davon beim 7:1-Sieg Deutschlands im Halbfinale gegen Brasilien.

Das sind die Rekord-Torschützen (WM) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen