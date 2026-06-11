Während eines Schulausflugs:Niederlande: Auto fährt in Schülergruppe - vier Tote
Ein Ausflug wird zum Alptraum: In den Niederlanden ist ein Autofahrer in eine Gruppe von Schulkindern auf einem Fahrradausflug gerast. Vier Menschen starben, darunter drei Kinder.
In den Niederlanden ist ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gefahren. Drei Kinder und ein Erwachsener kamen dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei auf einer Bundesstraße bei Vogelwaarde im Westen des Landes ins Schleudern geraten und habe die Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern erfasst, die einen Schulausflug gemacht habe. Zunächst erlagen drei Menschen ihren Verletzungen. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt, eines davon starb später im Krankenhaus. Die Polizei sprach von einem "sehr heftigen Verkehrsunfall".
Ein 19 Jahre alter Mann wurde festgenommen, ob es sich um den mutmaßlichen Fahrer handelt, teilte die Polizei nicht mit. Seine Beteiligung an dem Unfall werde untersucht. Der Fahrer soll mit seinem Fahrzeug in einer Kurve weiter geradeaus gefahren sein und die Schülergruppe auf dem Radweg erfasst haben, wie der Sender NOS berichtete. Wie es zu dem Unfall gekommen sei, werde von der Polizei untersucht.
Rettungsdienste mit Großaufgebot im Einsatz
Die Schüler stammten von einer Grundschule in Axel, teilte die Polizei mit. Sie waren mit ihren Begleitern auf dem Weg zu einer Schulfreizeit, wie der Sender Omroep Zeeland berichtete. Fotos vom Unglücksort zeigten ein schwerbeschädigtes Auto, das in einem Graben neben der Straße zum Stehen gekommen war.
Die Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot von sieben Krankenwagen und drei Rettungshubschraubern im Einsatz. Die Verletzten wurden in Kliniken nach Gent, Antwerpen und Rotterdam gebracht. Für die übrigen Teilnehmer an dem Schulausflug wurde Hilfe organisiert, im Gemeindehaus von Vogelwaarde wurde psychologische Hilfe bereitgestellt.
Ministerpräsident Jetten: Ausflug wurde zum Alptraum
Polizeisprecherin Mariska Bezemer sprach von einem einschneidenden und besonders traurigen Vorfall, wie die Zeitung "Provinciale Zeeuwse Courant" berichtete. Über den genauen Unfallhergang sagte sie noch nicht viel. "Spezialisten untersuchen derzeit die Umstände des Unfalls." So wurde das Auto beschlagnahmt und es werden Spuren gesichert.
Zum Zustand der Verletzten machte die Polizeisprecherin keine Angaben. Die Polizei rief Zeugen auf, Beobachtungen zum Unfall oder Auffälligkeiten in der Umgebung oder der Ortschaft zu melden. Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten reagierte schockiert auf das Unglück:
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