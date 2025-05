Aktenzeichen XY vom 14. Mai: Das sind die ersten Ergebnisse

In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um eine Männerleiche in einer Sickergrube. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de.

Mord auf offener Straße: Hinweise zum Umfeld des Opfers

Mordfall Reiner Pommerening: Vielversprechende Hinweise

Seit vielen Jahren beschäftigt die Kripo Bochum ein mysteriöser Mordfall. Reiner-Josef Pommerening aus Köln war ermordet in einen Sickerschacht in Bochum gefunden worden. In den Tagen vor dem Mord war er mehrmals in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen worden.