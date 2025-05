Liverpool: Auto fährt bei Fußball-Meisterfeier in Menschenmenge

Bei den Feierlichkeiten zur Meisterschaft des FC Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Ein Mann wurde laut Polizei festgenommen.

Liverpool: Auto fährt in Menschenmenge

Liverpool: Rettungskräfte behandeln Verletzte nach dem Vorfall am Rande der Meisterparade. Quelle: AFP

In der nordenglischen Stadt Liverpool sind nach Polizeiangaben am Montag mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Der Vorfall habe sich gegen 18 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) während einer Parade in der Innenstadt ereignet, bei der zehntausende Menschen auf den Straßen die Meisterschaft des Fußball-Clubs FC Liverpool feierten, hieß es weiter.

Ein 53-jähriger Brite sei festgenommen worden. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauerten an.

In Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen wurden erfasst. Der Täter soll festgenommen worden sein, so ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich. 26.05.2025 | 2:16 min

Der Bereich um die Water Street im Zentrum der Stadt wurde abgesperrt, ein Rettungshubschrauber landete.

Rettungskräfte: "Untersuchen die Lage"

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Das Fahrzeug war demnach ein Auto mit dunkler Lackierung, das mehrere Meter durch die Menschenmenge fuhr. Kurz darauf umstellten zahlreiche Polizisten das Fahrzeug. Verifiziert sind die Aufnahmen nicht.

X-Posting der Polizei Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auf Fotos war auch zu sehen, wie sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort um Verletzte kümmern. Ein AFP-Reporter berichtete von mindestens vier Menschen, die auf Tragen weggebracht worden seien.

Der North West Ambulance Service teilte mit: "Wir untersuchen derzeit die Lage und arbeiten mit den Einsatzkräften anderer Rettungsdienste zusammen."

Unsere Priorität ist es, dass Menschen so schnell wie möglich die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen. „ North West Ambulance Service

Starmer: Gedanken sind bei Verletzten

Der Premierminister von Großbritannien Keir Starmer , teilte in einer ersten Reaktion auf X mit, die Szenen in Liverpool seien "entsetzlich". "Meine Gedanken sind bei all den Verletzten und Betroffenen."

X-Posting von Keir Starmer Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der FC Liverpool schrieb in dem Onlinedienst X, der Verein stehe wegen des Vorfalls, der sich gegen Ende der Meisterparade ereignet habe, in Kontakt mit der Polizei. "Wir werden den Rettungsdiensten und lokalen Behörden, die mit diesem Vorfall befasst sind, weiterhin unsere volle Unterstützung anbieten", so der Verein.

Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen dieses schweren Vorfalls. „ FC Liverpool

Auch die Premier League teilte mit, mit dem Herzen bei allen Betroffenen und Verletzten zu sein.

Zehntausende Menschen feierten den FC Liverpool

Der Verein hatte den Sieg in der Meisterschaft zuvor ausgiebig gefeiert, die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine 16 Kilometer lange Route durch die Stadt.

Liverpool hatte sich bereits Ende April vorzeitig die Meisterschaft in der Premier League gesichert , der letzte Spieltag war am Sonntag. Zu der Siegesfeier waren bis zu eine Million Menschen erwartet worden.