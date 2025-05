Es ist eine erstaunliche Wende im berühmten Yogtze-Fall. Der mutmaßliche Mord an dem damals 34-jährigen Günter S. ist nach 41 Jahren aufgeklärt. Es war wohl ein Verkehrsunfall, so der Hagener Polizeisprecher Tino Schäfer. Dies sei das Ergebnis neuer Untersuchungen und Gutachten.

Die Staatsanwaltschaft in Hagen schließt sich den Ergebnissen der Untersuchungen an und sieht den Fall nun als aufgeklärt und abgeschlossen. Die neuen Gutachten ließen Staatsanwalt Gerhard Pauli nur einen Schluss zu:

Durch "Aktenzeichen XY... Ungelöst" bundesweite Aufmerksamkeit

In seinem Wagen seien fremde Männer gewesen, hatte Günter S. noch selbst gesagt, bevor er starb. Doch auch die bundesweite Aufmerksamkeit durch die Vorstellung des Falls in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ... Ungelöst" konnte den Ermittlern 1985 nicht zum Durchbruch verhelfen. Inzwischen ist auch klar, wieso sie das nicht konnte.

Verkehrsunfall selbst verursacht

Er begeht mindestens 149 Straftaten in Deutschland und auf Mallorca. In der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird der Täter gesucht. Mit Erfolg, wie sich herausstellt.

Der Yogtze-Zettel

Die Witwe von Günter S. hatte berichtet, dass dieser kurz vor seinem Tod, die Buchstabenkombination YOGTZE auf einem Zettel notiert hatte. In keiner Sprache der Welt ergebe dies einen Sinn, so die Ermittler.

Verschwunden am 25. Oktober 1984

Am 25. Oktober 1984 wurde Günter S. mitten in der Nacht an der A45 schwer verletzt und unbekleidet auf dem Beifahrersitz seines eigenen Autos von Fernfahrern entdeckt. In den Stunden vor seinem Tod habe er sich auffällig verhalten. Seiner Frau sagte er, dass ihm jemand etwas antun wolle.