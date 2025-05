In der neuen Ausgabe des XY-Spezials "Vorsicht, Betrug!" zeigt Rudi Cerne die aktuellen Betrugsmaschen und gibt mit der Polizei, Betroffenen und Experten Verhaltenstipps.

Eine Vorsorge-Vollmacht ist ein rechtsgültiges Dokument, mit dem eine Person - der Vollmachtgeber - eine oder mehrere andere Personen dazu ermächtigt, in ihrem Namen zu handeln, wenn sie selbst aufgrund von Krankheit, Unfall oder Alter nicht mehr entscheidungsfähig ist.

Was ist eine Vorsorge-Vollmacht?

Manipulation und Vertrauensmissbrauch

So wird beispielsweise behauptet, die Familie sei nur am Erbe interessiert und wolle die pflegebedürftige Person ins Heim abschieben. Am Ende wird eine Generalvollmacht gefordert, mit der das private Vermögen abgeschöpft werden kann.