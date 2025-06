Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, schlenderten zwei Männer nacheinander an einem Juwelier in Fürth vorbei und versuchten offenbar, ins Ladeninnere zu blicken. Einen Tag später, gegen 17:10 Uhr, tauchten sie erneut auf. Einer der Männer klingelte an der Tür. Eine Angestellte öffnete dem vermeintlichen Kunden.