Prozess nach Solingen-Attentat: Was trieb Issa Al Hasan an?

Im vergangenen August hat ein 27-jähriger Syrer offenbar im Namen des IS bei einem Stadtfest in Solingen drei Menschen umgebracht. Der Prozess startete mit einem Geständnis.

Am Dienstagmorgen beginnt vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Solingen. Der 27-jährige Syrer ist wegen dreifachen Mordes sowie zehnfachen versuchten Mordes angeklagt. Dem Angeklagten wird zudem vorgeworfen, Anhänger des "Islamischen Staats" zu sein, einer ausländischen terroristischen Vereinigung.

Solingen ist ein Dorf, hier kennt jeder jemanden, der von dem Attentat in der einen oder anderen Weise betroffen war.

Rechtsanwalt Simon Rampp ist einer von vier Anwälten, die die Nebenkläger vertreten. Er ist ein erfahrener Anwalt, er vertritt regelmäßig Opfer und Nebenkläger vor Gericht. "Aber so ein Verfahren hatte ich noch nie. Ich finde es bis heute unbegreiflich."

Was vom ersten Verhandlungstag zu erwarten war, berichtet ZDF-Reporter Jan Henrich.

Nebenkläger wollen eine "aktive Rolle" haben

Den Nebenklägern gehe es auch darum, eine "aktive Rolle" in dem Prozess zu haben, sagt Rampp. Fünf seiner Mandanten wurden bei dem Attentat verletzt, drei haben ihnen nahestehende Personen verloren. "Für die Angehörige ist das alles noch schwerer als für die, die überlebt haben", sagt er. Rampp rät seinen Mandanten davon ab, zum Prozess zu kommen. Zu belastend könnte es sein.

Doch drei der Nebenkläger erscheinen am Dienstag trotzdem vor Gericht. Der Arm von Bärbel Varoquier liegt in einer Schlinge. Sie war das fünfte Opfer, auf das Issa Al Hasan, am 23. August 2024 auf dem Solinger Stadtfest eingestochen haben soll. Varoquier erlitt eine Stichverletzung im vorderen Halsbereich, ihre rechte Drosselvene wurde durchtrennt.