Dreifacher Mord sowie zehnfach versuchter Mord, so lautet die Anklage der Bundesanwaltschaft. Issa Al Hasan soll am 23. August 2024 gezielt mit einem Messer auf Hals- und Oberkörperbereich von Besuchern des "Festival der Vielfalt" in Solingen eingestochen haben. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen ihn. Dabei soll auch geklärt werden, wie eng die Terrormiliz " Islamischer Staat " in die Vorbereitungen des Anschlags eingebunden war.