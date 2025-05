Kim Kardashian: Bis zu drei Jahre Haft für die Täter

Bei dem spektakulären Überfall während der Pariser Fashion Week vor rund neun Jahren hatten die Täter Schmuck im Wert von neun Millionen Euro erbeutet. Kardashian hatte vor anderthalb Wochen persönlich in dem Prozess in Paris ausgesagt und damit einen riesigen Medienrummel ausgelöst.

Überfall auf Kardashian: Haupttäter bittet um Verzeihung

Der Reality-Star wurde 2016 in ihrem Hotelzimmer überfallen und beraubt. Für ihre Aussage während des Prozesses in Paris ist sie den mutmaßlichen Tätern gegenübergetreten.

Von den neun übrigen Angeklagten baten einige ebenfalls um Verzeihung, andere bestritten erneut ihre Beteiligung an dem Überfall am Rande der Pariser Fashion Week.

Die Angeklagten im Durchschnittsalter von rund 60 Jahren werden von der französischen Presse als "Opa-Gangster" beschrieben. Viele von ihnen sind Kriminelle des alten Schlags, verbrachten Jahrzehnte hinter Gittern und haben schillernde Spitznamen wie "Omar, der Alte" (69), sein Sohn "die Kugel" (37), "Blauauge" (69) sowie Gangsterbraut "Cathy" (78). Auch andere Angeklagte leiden an Erkrankungen, einer an Parkinson und ein anderer wird wegen einer Krebserkrankung behandelt.

Überfall in Paris: Täter keine Stümper

Obwohl nur zwei von ihnen ein Geständnis abgelegt hätten, hielt die Staatsanwaltschaft die Angeklagten allesamt für schuldig, an dem sorgfältig geplanten Überfall auf Kardashian beteiligt gewesen zu sein, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.

Räuber erbeuten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro

Kardashian (44) wurde in der Nacht zum 3. Oktober 2016 im Luxusquartier "No Address" im schicken 8. Pariser Stadtbezirk überfallen. Fünf Räuber waren als Polizisten verkleidet gegen 2:30 Uhr plötzlich vor der Residenz aufgetaucht. Zwei von ihnen brachten den Pförtner in ihre Gewalt und stürmten maskiert und mit vorgehaltener Waffe in Kardashians Zimmer.